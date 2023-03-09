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После ночных беспорядков у парламента Грузии: проспект Руставели сейчас – фото
После ночных беспорядков у парламента Грузии: проспект Руставели сейчас – фото
Сотрудники мэрии Тбилиси трудились все утро, чтобы очистить от мусора, кирпичей и битого стекла проспект Руставели, где ночью происходили столкновения... 09.03.2023, Sputnik Грузия
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Накануне полицейскому спецназу пришлось буквально отбивать проспект Руставели у протестующих сторонников оппозиции. Те оказывали сопротивление полиции, кидая в сотрудников МВД камни, пластиковые и стеклянные бутылки с водой, палки, снятые с городских скамеек. В полицейских также летели "коктейли Молотова", петарды и гранаты со слезоточивым газом, которые участники протестов швыряли обратно в спецназ.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции, акции протеста, уличные беспорядки, разгоны акций протеста, фото
фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции, акции протеста, уличные беспорядки, разгоны акций протеста, фото

После ночных беспорядков у парламента Грузии: проспект Руставели сейчас – фото

16:01 09.03.2023 (обновлено: 16:30 09.03.2023)
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Сотрудники мэрии Тбилиси трудились все утро, чтобы очистить от мусора, кирпичей и битого стекла проспект Руставели, где ночью происходили столкновения протестующих и полиции. Как выглядит территория сейчас – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Накануне полицейскому спецназу пришлось буквально отбивать проспект Руставели у протестующих сторонников оппозиции. Те оказывали сопротивление полиции, кидая в сотрудников МВД камни, пластиковые и стеклянные бутылки с водой, палки, снятые с городских скамеек. В полицейских также летели "коктейли Молотова", петарды и гранаты со слезоточивым газом, которые участники протестов швыряли обратно в спецназ.
© photo: Sputnik / Stringer

Сотрудникам службы очистки мэрии Тбилиси с утра пришлось нелегко.

Сотрудникам службы очистки мэрии Тбилиси с утра пришлось нелегко. - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

Сотрудникам службы очистки мэрии Тбилиси с утра пришлось нелегко.

© photo: Sputnik / Stringer

Ночью на этом месте у парламента Грузии были погромы. Тут спецназ разгонял протестующих сторонников оппозиции, которые оказывали сопротивление полиции.

Ночью на этом месте у парламента Грузии были погромы. Тут спецназ разгонял протестующих сторонников оппозиции, которые оказывали сопротивление полиции. - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

Ночью на этом месте у парламента Грузии были погромы. Тут спецназ разгонял протестующих сторонников оппозиции, которые оказывали сопротивление полиции.

© photo: Sputnik / Stringer

Дворникам пришлось много трудиться, чтобы навести порядок.

Дворникам пришлось много трудиться, чтобы навести порядок. - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

Дворникам пришлось много трудиться, чтобы навести порядок.

© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте с утра было тихо – но сюда уже стали прибывать операторы грузинских телеканалов.

На проспекте с утра было тихо – но сюда уже стали прибывать операторы грузинских телеканалов. - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте с утра было тихо – но сюда уже стали прибывать операторы грузинских телеканалов.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя полицейский спецназ полностью вывели с территории у парламента, усиленные наряды полиции следят за ситуацией.

Хотя полицейский спецназ полностью вывели с территории у парламента, усиленные наряды полиции следят за ситуацией. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя полицейский спецназ полностью вывели с территории у парламента, усиленные наряды полиции следят за ситуацией.

© photo: Sputnik / Stringer

В подземных переходах вокруг парламента очень много мусора.

В подземных переходах вокруг парламента очень много мусора. - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

В подземных переходах вокруг парламента очень много мусора.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники протестов, убегая от слезоточивого газа, бросали на землю маски, бутылки, стаканы.

Участники протестов, убегая от слезоточивого газа, бросали на землю маски, бутылки, стаканы. - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

Участники протестов, убегая от слезоточивого газа, бросали на землю маски, бутылки, стаканы.

© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас подземные переходы тоже убирают.

Сейчас подземные переходы тоже убирают. - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас подземные переходы тоже убирают.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя в первую очередь порядок был наведен на территории, прилегающей к парламенту Грузии.

Хотя в первую очередь порядок был наведен на территории, прилегающей к парламенту Грузии. - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя в первую очередь порядок был наведен на территории, прилегающей к парламенту Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

После столкновений протестующих с полицией тут еще оставались остатки железных конструкций и помостов, использовавшихся участниками акции для выступлений. Их вывезли с территории.

После столкновений протестующих с полицией тут еще оставались остатки железных конструкций и помостов, использовавшихся участниками акции для выступлений. Их вывезли с территории. - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

После столкновений протестующих с полицией тут еще оставались остатки железных конструкций и помостов, использовавшихся участниками акции для выступлений. Их вывезли с территории.

© photo: Sputnik / Stringer

Одна из многих уличных скамеек, которые были сломаны участниками акции – они выламывали палки, бросали их в полицейских или использовали как дубинки.

Одна из многих уличных скамеек, которые были сломаны участниками акции – они выламывали палки, бросали их в полицейских или использовали как дубинки. - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Одна из многих уличных скамеек, которые были сломаны участниками акции – они выламывали палки, бросали их в полицейских или использовали как дубинки.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие кусты, которые были высажены на газонах вокруг парламента, оказались уничтожены во время разгона и беспорядков.

Многие кусты, которые были высажены на газонах вокруг парламента, оказались уничтожены во время разгона и беспорядков. - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Многие кусты, которые были высажены на газонах вокруг парламента, оказались уничтожены во время разгона и беспорядков.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут же в кустах, которым повезло больше, лежат опрокинутые электроскутеры, которые в Тбилиси можно арендовать для передвижения по городу.

Тут же в кустах, которым повезло больше, лежат опрокинутые электроскутеры, которые в Тбилиси можно арендовать для передвижения по городу. - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Тут же в кустах, которым повезло больше, лежат опрокинутые электроскутеры, которые в Тбилиси можно арендовать для передвижения по городу.

© photo: Sputnik / Stringer

Один из дворников грустно смотрит на окружающую обстановку – тут трудиться придется еще долго.

Один из дворников грустно смотрит на окружающую обстановку – тут трудиться придется еще долго. - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Один из дворников грустно смотрит на окружающую обстановку – тут трудиться придется еще долго.

© photo: Sputnik / Stringer

Напротив сотрудники магазинов и частных фирм сами убирают вход в свои заведения.

Напротив сотрудники магазинов и частных фирм сами убирают вход в свои заведения. - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Напротив сотрудники магазинов и частных фирм сами убирают вход в свои заведения.

© photo: Sputnik / Stringer

Этот участок тротуара после уборки мусора тщательно промыли. Но все равно с утра чувствовался запах слезоточивого газа, раздражающий глаза и нос.

Этот участок тротуара после уборки мусора тщательно промыли. Но все равно с утра чувствовался запах слезоточивого газа, раздражающий глаза и нос. - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

Этот участок тротуара после уборки мусора тщательно промыли. Но все равно с утра чувствовался запах слезоточивого газа, раздражающий глаза и нос.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие прохожие, передвигаясь по проспекту Руставели у здания парламента, надевали на себя защитные медицинские маски.

Многие прохожие, передвигаясь по проспекту Руставели у здания парламента, надевали на себя защитные медицинские маски. - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Многие прохожие, передвигаясь по проспекту Руставели у здания парламента, надевали на себя защитные медицинские маски.

© photo: Sputnik / Stringer

С утра у здания парламента также продолжали дежурить машины "Скорой помощи" службы 112. Они будут оставаться тут весь день до вечера – оппозиция обещает новую акцию протеста.

С утра у здания парламента также продолжали дежурить машины &quot;Скорой помощи&quot; службы 112. Они будут оставаться тут весь день до вечера – оппозиция обещает новую акцию протеста. - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

С утра у здания парламента также продолжали дежурить машины "Скорой помощи" службы 112. Они будут оставаться тут весь день до вечера – оппозиция обещает новую акцию протеста.

© photo: Sputnik / Stringer

После новой акции сотрудникам службы очистки города, видимо, вновь придется очищать от мусора главный проспект города.

После новой акции сотрудникам службы очистки города, видимо, вновь придется очищать от мусора главный проспект города. - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

После новой акции сотрудникам службы очистки города, видимо, вновь придется очищать от мусора главный проспект города.

© photo: Sputnik / Stringer

После таких протестов вот что остается на земле, и это еще после первой уборки.

После таких протестов вот что остается на земле, и это еще после первой уборки. - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

После таких протестов вот что остается на земле, и это еще после первой уборки.

© photo: Sputnik / Stringer

Да, нелегкая работа у дворников и их труд надо ценить, ведь чтобы в городе было чисто, каждое утро они наводят порядок на улицах и в любую погоду.

Да, нелегкая работа у дворников и их труд надо ценить, ведь чтобы в городе было чисто, каждое утро они наводят порядок на улицах и в любую погоду. - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

Да, нелегкая работа у дворников и их труд надо ценить, ведь чтобы в городе было чисто, каждое утро они наводят порядок на улицах и в любую погоду.

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