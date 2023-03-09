После ночных беспорядков у парламента Грузии: проспект Руставели сейчас – фото
Сотрудникам службы очистки мэрии Тбилиси с утра пришлось нелегко.
Сотрудникам службы очистки мэрии Тбилиси с утра пришлось нелегко.
Ночью на этом месте у парламента Грузии были погромы. Тут спецназ разгонял протестующих сторонников оппозиции, которые оказывали сопротивление полиции.
Ночью на этом месте у парламента Грузии были погромы. Тут спецназ разгонял протестующих сторонников оппозиции, которые оказывали сопротивление полиции.
Дворникам пришлось много трудиться, чтобы навести порядок.
Дворникам пришлось много трудиться, чтобы навести порядок.
На проспекте с утра было тихо – но сюда уже стали прибывать операторы грузинских телеканалов.
На проспекте с утра было тихо – но сюда уже стали прибывать операторы грузинских телеканалов.
Хотя полицейский спецназ полностью вывели с территории у парламента, усиленные наряды полиции следят за ситуацией.
Хотя полицейский спецназ полностью вывели с территории у парламента, усиленные наряды полиции следят за ситуацией.
В подземных переходах вокруг парламента очень много мусора.
В подземных переходах вокруг парламента очень много мусора.
Участники протестов, убегая от слезоточивого газа, бросали на землю маски, бутылки, стаканы.
Участники протестов, убегая от слезоточивого газа, бросали на землю маски, бутылки, стаканы.
Сейчас подземные переходы тоже убирают.
Сейчас подземные переходы тоже убирают.
Хотя в первую очередь порядок был наведен на территории, прилегающей к парламенту Грузии.
Хотя в первую очередь порядок был наведен на территории, прилегающей к парламенту Грузии.
После столкновений протестующих с полицией тут еще оставались остатки железных конструкций и помостов, использовавшихся участниками акции для выступлений. Их вывезли с территории.
После столкновений протестующих с полицией тут еще оставались остатки железных конструкций и помостов, использовавшихся участниками акции для выступлений. Их вывезли с территории.
Одна из многих уличных скамеек, которые были сломаны участниками акции – они выламывали палки, бросали их в полицейских или использовали как дубинки.
Одна из многих уличных скамеек, которые были сломаны участниками акции – они выламывали палки, бросали их в полицейских или использовали как дубинки.
Многие кусты, которые были высажены на газонах вокруг парламента, оказались уничтожены во время разгона и беспорядков.
Многие кусты, которые были высажены на газонах вокруг парламента, оказались уничтожены во время разгона и беспорядков.
Тут же в кустах, которым повезло больше, лежат опрокинутые электроскутеры, которые в Тбилиси можно арендовать для передвижения по городу.
Тут же в кустах, которым повезло больше, лежат опрокинутые электроскутеры, которые в Тбилиси можно арендовать для передвижения по городу.
Один из дворников грустно смотрит на окружающую обстановку – тут трудиться придется еще долго.
Один из дворников грустно смотрит на окружающую обстановку – тут трудиться придется еще долго.
Напротив сотрудники магазинов и частных фирм сами убирают вход в свои заведения.
Напротив сотрудники магазинов и частных фирм сами убирают вход в свои заведения.
Этот участок тротуара после уборки мусора тщательно промыли. Но все равно с утра чувствовался запах слезоточивого газа, раздражающий глаза и нос.
Этот участок тротуара после уборки мусора тщательно промыли. Но все равно с утра чувствовался запах слезоточивого газа, раздражающий глаза и нос.
Многие прохожие, передвигаясь по проспекту Руставели у здания парламента, надевали на себя защитные медицинские маски.
Многие прохожие, передвигаясь по проспекту Руставели у здания парламента, надевали на себя защитные медицинские маски.
С утра у здания парламента также продолжали дежурить машины "Скорой помощи" службы 112. Они будут оставаться тут весь день до вечера – оппозиция обещает новую акцию протеста.
С утра у здания парламента также продолжали дежурить машины "Скорой помощи" службы 112. Они будут оставаться тут весь день до вечера – оппозиция обещает новую акцию протеста.
После новой акции сотрудникам службы очистки города, видимо, вновь придется очищать от мусора главный проспект города.
После новой акции сотрудникам службы очистки города, видимо, вновь придется очищать от мусора главный проспект города.
После таких протестов вот что остается на земле, и это еще после первой уборки.
После таких протестов вот что остается на земле, и это еще после первой уборки.
Да, нелегкая работа у дворников и их труд надо ценить, ведь чтобы в городе было чисто, каждое утро они наводят порядок на улицах и в любую погоду.
Да, нелегкая работа у дворников и их труд надо ценить, ведь чтобы в городе было чисто, каждое утро они наводят порядок на улицах и в любую погоду.