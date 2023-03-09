https://sputnik-georgia.ru/20230309/posle-nochnogo-pogroma-u-parlamenta-gruzii-prospekt-rustaveli-seychas---foto-275632975.html

После ночных беспорядков у парламента Грузии: проспект Руставели сейчас – фото

После ночных беспорядков у парламента Грузии: проспект Руставели сейчас – фото

Сотрудники мэрии Тбилиси трудились все утро, чтобы очистить от мусора, кирпичей и битого стекла проспект Руставели, где ночью происходили столкновения... 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T16:01+0400

2023-03-09T16:01+0400

2023-03-09T16:30+0400

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Накануне полицейскому спецназу пришлось буквально отбивать проспект Руставели у протестующих сторонников оппозиции. Те оказывали сопротивление полиции, кидая в сотрудников МВД камни, пластиковые и стеклянные бутылки с водой, палки, снятые с городских скамеек. В полицейских также летели "коктейли Молотова", петарды и гранаты со слезоточивым газом, которые участники протестов швыряли обратно в спецназ.

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