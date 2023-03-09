https://sputnik-georgia.ru/20230309/roditelskaya-subbota-11-marta-2023-traditsii-pominalnogo-dnya-275619616.html

Родительская суббота 11 марта 2023: традиции поминального дня

Родительская суббота 11 марта 2023: традиции поминального дня

Родительскую субботу второй седмицы Великого поста в 2023-м отмечают 11 марта – это второй особый поминальный день в году, в который усопшие по молитвам Церкви... 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T15:01+0400

2023-03-09T15:01+0400

2023-03-09T15:13+0400

справки

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Великий пост готовит христиан к Светлому Воскресению Христову – в 2023-м у православных он начался 27 февраля и продлится по 15 апреля включительно. Обычные ежедневные панихиды и литии в этот период не проводятся, поэтому Церковь установила три специальных дня – субботы 2, 3 и 4-й недели Великого поста для молитвы об умерших, чтобы не лишать их на семь недель своего молитвенного покровительства. О традициях родительской субботы второй седмицы Великого поста, читайте в Sputnik Грузия. Традиции поминального дня В православных храмах по церковной традиции накануне родительской субботы – в пятницу вечером проводят панихиды. В родительский поминальный день утром проводят заупокойную божественную литургию, а после нее – общую панихиду. В родительскую субботу в церкви по традиции поминают усопших родителей – прихожане подают священнику записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души. Прихожане по старой традиции в родительскую субботу приносят в храм постные продукты и вино, которые освящают во время богослужения, а потом раздают всем желающим. В этот поминальный день также раздают милостыню с просьбой помолиться за усопших. В родительскую субботу, помолившись в храме, православные, идут на кладбище – убирают могилки родных и молятся за их души. За упокой души родных и близких в родительскую субботу можно помолиться и дома. Издревле в родительскую субботу по традиции ели кутью. Это обязательное блюдо поминальной трапезы готовили обычно из целых зерен пшеницы с добавлением меда, а также изюма или орехов. Кутью на сегодняшний день готовят в основном только на поминки. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки