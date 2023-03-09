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Спецназ при поддержке водометов освободил проспект Руставели - видео
Спецназ при поддержке водометов освободил проспект Руставели - видео
Проспект Руставели вновь стал местом противостояния между противниками власти и силами полиции. Спецназ использовал против демонстрантов слезоточивый газ и... 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T02:54+0400
2023-03-09T02:54+0400
2023-03-09T02:54+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
разгоны акций протеста
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Уже вторые сутки полицейский спецназ противостоит митингующим у здания парламента Грузии, которые выступают против закона об "иноагентах". Но судя по всему, этот разгон - еще далеко не последний.За последние два дня полиция неоднократно применяла слезоточивый газ и водометы. Оправдывая эти действия, МВД Грузии заявляет, что участники протестов на проспекте Руставели кидали в полицейских разные предметы, в том числе "возгораемые вещества".В ночь на четверг часть участников акции на проспекте Руставели стала ломать скамейки и уличную инфраструктуру, и пытаться строить баррикады.У некоторых митингующих были противогазы, у других - строительные очки, закрывающие глаза и медицинские маски.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, разгоны акций протеста, видео
Спецназ при поддержке водометов освободил проспект Руставели - видео
Проспект Руставели вновь стал местом противостояния между противниками власти и силами полиции. Спецназ использовал против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. В ночь на 9 марта силы полиции установили контроль над проспектом.
Уже вторые сутки полицейский спецназ противостоит митингующим у здания парламента Грузии, которые выступают против закона об "иноагентах". Но судя по всему, этот разгон - еще далеко не последний.
За последние два дня полиция неоднократно применяла слезоточивый газ и водометы. Оправдывая эти действия, МВД Грузии заявляет, что участники протестов на проспекте Руставели кидали в полицейских разные предметы, в том числе "возгораемые вещества".
В ночь на четверг часть участников акции на проспекте Руставели стала ломать скамейки и уличную инфраструктуру, и пытаться строить баррикады.У некоторых митингующих были противогазы, у других - строительные очки, закрывающие глаза и медицинские маски.