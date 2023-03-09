https://sputnik-georgia.ru/20230309/spetsnaz-vzyal-pod-kontrol-prospekt-rustaveli-u-zdaniya-parlamenta-gruzii---foto-275606490.html

Спецназ взял под контроль проспект Руставели у здания парламента Грузии - фото

Спецназ взял под контроль проспект Руставели у здания парламента Грузии - фото

Силы МВД полностью взяли под контроль территорию у здания парламента в ночь на 9 марта. Что происходило на проспекте Руставели - смотрите в фотоленте Sputnik... 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T01:32+0400

2023-03-09T01:32+0400

2023-03-09T02:04+0400

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акция против закона об иноагентах

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У парламента Грузии несколько часов длилось противостояние между полицией и участниками акции, выступающими против принятия закона об "иноагентах". Вечером в среду 8 марта у парламента собрались тысячи людей, полиция стянула на место событий спецназ и водометы.

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