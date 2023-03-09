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Спецназ взял под контроль проспект Руставели у здания парламента Грузии - фото
Спецназ взял под контроль проспект Руставели у здания парламента Грузии - фото
Силы МВД полностью взяли под контроль территорию у здания парламента в ночь на 9 марта. Что происходило на проспекте Руставели - смотрите в фотоленте Sputnik... 09.03.2023, Sputnik Грузия
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У парламента Грузии несколько часов длилось противостояние между полицией и участниками акции, выступающими против принятия закона об "иноагентах". Вечером в среду 8 марта у парламента собрались тысячи людей, полиция стянула на место событий спецназ и водометы.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, фотография, акции протеста, разгоны акций протеста, тбилиси, акция против закона об иноагентах, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, фотография, акции протеста, разгоны акций протеста, тбилиси, акция против закона об иноагентах, фото

Спецназ взял под контроль проспект Руставели у здания парламента Грузии - фото

01:32 09.03.2023 (обновлено: 02:04 09.03.2023)
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Силы МВД полностью взяли под контроль территорию у здания парламента в ночь на 9 марта. Что происходило на проспекте Руставели - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
У парламента Грузии несколько часов длилось противостояние между полицией и участниками акции, выступающими против принятия закона об "иноагентах". Вечером в среду 8 марта у парламента собрались тысячи людей, полиция стянула на место событий спецназ и водометы.
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция вывела на проспект Руставели спецназ, чтобы очистить территорию от митингующих.

Полиция вывела на проспект Руставели спецназ, чтобы очистить территорию от митингующих. - Sputnik Грузия
1/11
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция вывела на проспект Руставели спецназ, чтобы очистить территорию от митингующих.

© photo: Sputnik / Stringer

Разгон протестующих осуществлялся при поддержке нескольких водометов.

Разгон протестующих осуществлялся при поддержке нескольких водометов. - Sputnik Грузия
2/11
© photo: Sputnik / Stringer

Разгон протестующих осуществлялся при поддержке нескольких водометов.

© photo: Sputnik / Stringer

Полицейский спецназ двигался по проспекту Руставели сомкнутыми рядами, протестующих неоднократно призывали добровольно разойтись.

Полицейский спецназ двигался по проспекту Руставели сомкнутыми рядами, протестующих неоднократно призывали добровольно разойтись. - Sputnik Грузия
3/11
© photo: Sputnik / Stringer

Полицейский спецназ двигался по проспекту Руставели сомкнутыми рядами, протестующих неоднократно призывали добровольно разойтись.

© photo: Sputnik / Stringer

Уже вторые сутки полицейский спецназ рассеивает протестующих, которые выступают против закона об "иноагентах". Но судя по всему, этот разгон - еще далеко не последний.

Уже вторые сутки полицейский спецназ рассеивает протестующих, которые выступают против закона об &quot;иноагентах&quot;. Но судя по всему, этот разгон - еще далеко не последний. - Sputnik Грузия
4/11
© photo: Sputnik / Stringer

Уже вторые сутки полицейский спецназ рассеивает протестующих, которые выступают против закона об "иноагентах". Но судя по всему, этот разгон - еще далеко не последний.

© photo: Sputnik / Stringer

При разгоне акций у парламента полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. Оправдывая эти действия, МВД Грузии заявляет, что участники протестов на проспекте Руставели кидали в полицейских разные предметы, в том числе "возгораемые вещества".

При разгоне акций у парламента полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. Оправдывая эти действия, МВД Грузии заявляет, что участники протестов на проспекте Руставели кидали в полицейских разные предметы, в том числе &quot;возгораемые вещества&quot;. - Sputnik Грузия
5/11
© photo: Sputnik / Stringer

При разгоне акций у парламента полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. Оправдывая эти действия, МВД Грузии заявляет, что участники протестов на проспекте Руставели кидали в полицейских разные предметы, в том числе "возгораемые вещества".

© photo: Sputnik / Stringer

Началу разгона протестующих на проспекте Руставели предшествовало то, что часть участников акции стала ломать скамейки и уличную инфраструктуру, и пытаться строить баррикады.

Началу разгона протестующих на проспекте Руставели предшествовало то, что часть участников акции стала ломать скамейки и уличную инфраструктуру, и пытаться строить баррикады. - Sputnik Грузия
6/11
© photo: Sputnik / Stringer

Началу разгона протестующих на проспекте Руставели предшествовало то, что часть участников акции стала ломать скамейки и уличную инфраструктуру, и пытаться строить баррикады.

© photo: Sputnik / Stringer

Митингующие также готовились к разгону - у некоторых из них появились противогазы. Другие стали одевать на себя по несколько медицинских масок одновременно.

Митингующие также готовились к разгону - у некоторых из них появились противогазы. Другие стали одевать на себя по несколько медицинских масок одновременно. - Sputnik Грузия
7/11
© photo: Sputnik / Stringer

Митингующие также готовились к разгону - у некоторых из них появились противогазы. Другие стали одевать на себя по несколько медицинских масок одновременно.

© photo: Sputnik / Stringer

Полиция тем временем не ослабляла давления на протестующих. Как заявили в МВД, в ночь на 9 марта проспект Руставели взят полицией под полный контроль.

Полиция тем временем не ослабляла давления на протестующих. Как заявили в МВД, в ночь на 9 марта проспект Руставели взят полицией под полный контроль. - Sputnik Грузия
8/11
© photo: Sputnik / Stringer

Полиция тем временем не ослабляла давления на протестующих. Как заявили в МВД, в ночь на 9 марта проспект Руставели взят полицией под полный контроль.

© photo: Sputnik / Stringer

За неподчинение требованиям полиции и оказание им сопротивления за последние два дня полицией у парламента Грузии были задержаны десятки человек. Другие участники акции в ультимативной форме требуют освободить своих единомышленников.

За неподчинение требованиям полиции и оказание им сопротивления за последние два дня полицией у парламента Грузии были задержаны десятки человек. Другие участники акции в ультимативной форме требуют освободить своих единомышленников. - Sputnik Грузия
9/11
© photo: Sputnik / Stringer

За неподчинение требованиям полиции и оказание им сопротивления за последние два дня полицией у парламента Грузии были задержаны десятки человек. Другие участники акции в ультимативной форме требуют освободить своих единомышленников.

© photo: Sputnik / Stringer

Еще до начала операции на проспекте Руставели, МВД Грузии распространило заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента "приняла характер крайнего насилия".

Еще до начала операции на проспекте Руставели, МВД Грузии распространило заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента &quot;приняла характер крайнего насилия&quot;. - Sputnik Грузия
10/11
© photo: Sputnik / Stringer

Еще до начала операции на проспекте Руставели, МВД Грузии распространило заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента "приняла характер крайнего насилия".

© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции перед разгоном заняли прилегающие к парламенту улицы, а также территорию у церкви Кашвети, напротив парламента. После восстановления контроля над проспектом, полиция стала задерживать тех, кто мешал продвижению сил МВД.

Участники акции перед разгоном заняли прилегающие к парламенту улицы, а также территорию у церкви Кашвети, напротив парламента. После восстановления контроля над проспектом, полиция стала задерживать тех, кто мешал продвижению сил МВД. - Sputnik Грузия
11/11
© photo: Sputnik / Stringer

Участники акции перед разгоном заняли прилегающие к парламенту улицы, а также территорию у церкви Кашвети, напротив парламента. После восстановления контроля над проспектом, полиция стала задерживать тех, кто мешал продвижению сил МВД.

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