Спецназ взял под контроль проспект Руставели у здания парламента Грузии - фото
Полиция вывела на проспект Руставели спецназ, чтобы очистить территорию от митингующих.
Полиция вывела на проспект Руставели спецназ, чтобы очистить территорию от митингующих.
Разгон протестующих осуществлялся при поддержке нескольких водометов.
Разгон протестующих осуществлялся при поддержке нескольких водометов.
Полицейский спецназ двигался по проспекту Руставели сомкнутыми рядами, протестующих неоднократно призывали добровольно разойтись.
Полицейский спецназ двигался по проспекту Руставели сомкнутыми рядами, протестующих неоднократно призывали добровольно разойтись.
Уже вторые сутки полицейский спецназ рассеивает протестующих, которые выступают против закона об "иноагентах". Но судя по всему, этот разгон - еще далеко не последний.
Уже вторые сутки полицейский спецназ рассеивает протестующих, которые выступают против закона об "иноагентах". Но судя по всему, этот разгон - еще далеко не последний.
При разгоне акций у парламента полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. Оправдывая эти действия, МВД Грузии заявляет, что участники протестов на проспекте Руставели кидали в полицейских разные предметы, в том числе "возгораемые вещества".
При разгоне акций у парламента полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. Оправдывая эти действия, МВД Грузии заявляет, что участники протестов на проспекте Руставели кидали в полицейских разные предметы, в том числе "возгораемые вещества".
Началу разгона протестующих на проспекте Руставели предшествовало то, что часть участников акции стала ломать скамейки и уличную инфраструктуру, и пытаться строить баррикады.
Началу разгона протестующих на проспекте Руставели предшествовало то, что часть участников акции стала ломать скамейки и уличную инфраструктуру, и пытаться строить баррикады.
Митингующие также готовились к разгону - у некоторых из них появились противогазы. Другие стали одевать на себя по несколько медицинских масок одновременно.
Митингующие также готовились к разгону - у некоторых из них появились противогазы. Другие стали одевать на себя по несколько медицинских масок одновременно.
Полиция тем временем не ослабляла давления на протестующих. Как заявили в МВД, в ночь на 9 марта проспект Руставели взят полицией под полный контроль.
Полиция тем временем не ослабляла давления на протестующих. Как заявили в МВД, в ночь на 9 марта проспект Руставели взят полицией под полный контроль.
За неподчинение требованиям полиции и оказание им сопротивления за последние два дня полицией у парламента Грузии были задержаны десятки человек. Другие участники акции в ультимативной форме требуют освободить своих единомышленников.
За неподчинение требованиям полиции и оказание им сопротивления за последние два дня полицией у парламента Грузии были задержаны десятки человек. Другие участники акции в ультимативной форме требуют освободить своих единомышленников.
Еще до начала операции на проспекте Руставели, МВД Грузии распространило заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента "приняла характер крайнего насилия".
Еще до начала операции на проспекте Руставели, МВД Грузии распространило заявление, в котором отметило, что форма протеста участников акции на территории у здания парламента "приняла характер крайнего насилия".
Участники акции перед разгоном заняли прилегающие к парламенту улицы, а также территорию у церкви Кашвети, напротив парламента. После восстановления контроля над проспектом, полиция стала задерживать тех, кто мешал продвижению сил МВД.
Участники акции перед разгоном заняли прилегающие к парламенту улицы, а также территорию у церкви Кашвети, напротив парламента. После восстановления контроля над проспектом, полиция стала задерживать тех, кто мешал продвижению сил МВД.