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Тбилиси готовится принять турнир Большого шлема по дзюдо
Тбилиси готовится принять турнир Большого шлема по дзюдо
На соревнования в Тбилиси приедут 350 спортсменов из 50 стран мира 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T08:31+0400
2023-03-09T08:31+0400
спорт
грузия
новости
тбилиси
лаша шавдатуашвили
бека гвиниашвили
гела заалишвили
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Международный турнир Большого шлема по дзюдо пройдет в Тбилиси 24-26 марта, соревнования примет стадион "Тбилиси арена.В столицу Грузии приедут 350 спортсменов из 50 стран мира, среди них чемпионы мира и Олимпийских игр. Турнир продлится в течение трех дней. Как сообщают организаторы турнира, цена билета будет от 10 до 25 лари на все три соревновательных дня. Их уже можно приобрести на сайте TKT-ge.Предварительный состав сборной Грузии: Мужчины Женщины На тбилисском турнире Большого шлема 2022 года сборная Грузии была представлена 39 дзюдоистами, 14 из которых смогли завоевать медали (пять золотых, четыре серебряных, пять бронзовых). С этим результатом грузинские дзюдоисты заняли первое общекомандное место на соревнованиях.В прошлом году чемпионами турнира стали: Тимур Нозадзе (-60), Лаша Шавдатуашвили (-73), Бека Гвиниашвили (-90), Онисе Санеблидзе (-100) и Гела Заалишвили (+100).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, тбилиси, лаша шавдатуашвили, бека гвиниашвили, гела заалишвили
спорт, грузия, новости, тбилиси, лаша шавдатуашвили, бека гвиниашвили, гела заалишвили

Тбилиси готовится принять турнир Большого шлема по дзюдо

08:31 09.03.2023
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaСборная Грузии завершила выступление на ЧЕ по дзюдо в Праге
Сборная Грузии завершила выступление на ЧЕ по дзюдо в Праге - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2023
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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На соревнования в Тбилиси приедут 350 спортсменов из 50 стран мира
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Международный турнир Большого шлема по дзюдо пройдет в Тбилиси 24-26 марта, соревнования примет стадион "Тбилиси арена.
В столицу Грузии приедут 350 спортсменов из 50 стран мира, среди них чемпионы мира и Олимпийских игр. Турнир продлится в течение трех дней.
Как сообщают организаторы турнира, цена билета будет от 10 до 25 лари на все три соревновательных дня. Их уже можно приобрести на сайте TKT-ge.
Предварительный состав сборной Грузии:
Мужчины
60 кг: Лухум Чхвимиани, Георгий Сардалашвили, Тимур Нозадзе, Ника Хузаурашвили;
66 кг: Важа Маргвелашвили, Лаша Надирадзе, Георгий Туташвили, Иполите Акубардия;
73 кг: Лаша Шавдатуашвили, Георгий Терашвили, Котэ Капанадзе, Михаил Бахбахашвили;
81 кг: Тато Григалашвили, Заур Двалашвили, Георгий Джабниашвили, Леван Гугава;
90 кг: Лука Майсурадзе, Бека Гвиниашвили, Автандил Чрикишвили, Лаша Бекаури;
100 кг: Илья Суламанидзе, Варлам Липартелиани, Эрекле Базиришвили, Михаил Джапаридзе;
100 кг: Гурам Тушишвили, Саба Инанеишвили, Гела Заалишвили, Ираклий Деметрашвили.
Женщины
48 кг: Натали Кипшидзе;
52 кг: Элене Циклаури, Мариам Поцверашвили, Мариам Лапачишвили;
57 кг: Нино Циклаури, Гванца Мчедлишвили, Нино Лоладзе, Этер Липартелиани;
63 кг: Этер Аскилашвили;
70 кг: Нино Гулбани, Регина Утнелишвили;
78 кг: София Сомхишвили.
На тбилисском турнире Большого шлема 2022 года сборная Грузии была представлена 39 дзюдоистами, 14 из которых смогли завоевать медали (пять золотых, четыре серебряных, пять бронзовых). С этим результатом грузинские дзюдоисты заняли первое общекомандное место на соревнованиях.
В прошлом году чемпионами турнира стали: Тимур Нозадзе (-60), Лаша Шавдатуашвили (-73), Бека Гвиниашвили (-90), Онисе Санеблидзе (-100) и Гела Заалишвили (+100).
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