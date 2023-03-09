https://sputnik-georgia.ru/20230309/tbilisi-gotovitsya-prinyat-turnir-bolshogo-shlema-po-dzyudo-275538901.html

Тбилиси готовится принять турнир Большого шлема по дзюдо

Тбилиси готовится принять турнир Большого шлема по дзюдо

На соревнования в Тбилиси приедут 350 спортсменов из 50 стран мира 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T08:31+0400

2023-03-09T08:31+0400

2023-03-09T08:31+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

лаша шавдатуашвили

бека гвиниашвили

гела заалишвили

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Международный турнир Большого шлема по дзюдо пройдет в Тбилиси 24-26 марта, соревнования примет стадион "Тбилиси арена.В столицу Грузии приедут 350 спортсменов из 50 стран мира, среди них чемпионы мира и Олимпийских игр. Турнир продлится в течение трех дней. Как сообщают организаторы турнира, цена билета будет от 10 до 25 лари на все три соревновательных дня. Их уже можно приобрести на сайте TKT-ge.Предварительный состав сборной Грузии: Мужчины Женщины На тбилисском турнире Большого шлема 2022 года сборная Грузии была представлена 39 дзюдоистами, 14 из которых смогли завоевать медали (пять золотых, четыре серебряных, пять бронзовых). С этим результатом грузинские дзюдоисты заняли первое общекомандное место на соревнованиях.В прошлом году чемпионами турнира стали: Тимур Нозадзе (-60), Лаша Шавдатуашвили (-73), Бека Гвиниашвили (-90), Онисе Санеблидзе (-100) и Гела Заалишвили (+100).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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