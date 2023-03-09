https://sputnik-georgia.ru/20230309/tbilisi-prikhodit-v-sebya-posle-burnoy-nochi-chto-proiskhodit-v-epitsentre-protesta---275609875.html

Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста

Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста

Полиция продолжает задержания демонстрантов 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T07:11+0400

2023-03-09T07:11+0400

2023-03-09T08:11+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

шалва папуашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275602516_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf4a94530111dbf6a1767f6ec1ef1081.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сотрудники полиции на проспекте Руставели, задержания и продолжающийся 16 часов протест – такая ситуация в данный момент в центре столицы Грузии. К этому времени протест, начавшийся 8 марта в 15:00 по тбилисскому времени, переместился в сторону станции метро "Руставели", где остается несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей. Между тем полиция продолжает задержания, которые длятся уже более часа. Хронология протеста Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела. Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда участники акции приняли решение окружить парламент Грузии и не дать возможность провести заседание парламента, назначенное на 9 марта. Как только участники акции окружили парламент, часть агрессивно настроенных демонстрантов сломала заграждения у служебного входа в парламент, разбила стекла на первом этаже законодательного органа и стала закидывать полицейских камнями и разными предметами. Полиция применила водометы, а председатель парламента Шалва Папуашвили назвал происходящее попыткой штурма парламента. Однако уже спустя около часа после первого противостояния, ситуация у парламента крайне накалилась. Участники акциии стали ломать машины, стоящие рядом с эпицентром протеста, перевернули полицейскую машину. Полиция активно стала использовать слезоточивый газ и водометы и сместила протестующих от здания парламента на проспект Руставели. Часть молодых людей вела себя крайне агрессивно – закидывала полицейских разными предметами и краской, устроила баррикады, сломав остановку, скамейки стоящие на центральном проспекте и использовав мусорные урны, паралельно ломая машины. В нескольких местах вспыхивал пожар – ряд телеканалов распространили видеокадры изготовления "коктейлей Молотова". Позже участники акции вытащили один из автомобилей на проспект рядом с гостиницей "Тбилиси Марриот" и подожгли его. После этого полиция перешла к активным действиям и начала теснить участников акции в сторону станции метро "Руставели". Тогда же начались массовые задержания. К ряду задержанных полиция применяла силу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, шалва папуашвили