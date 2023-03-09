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Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста
Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста
Полиция продолжает задержания демонстрантов 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T07:11+0400
2023-03-09T07:11+0400
2023-03-09T08:11+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сотрудники полиции на проспекте Руставели, задержания и продолжающийся 16 часов протест – такая ситуация в данный момент в центре столицы Грузии. К этому времени протест, начавшийся 8 марта в 15:00 по тбилисскому времени, переместился в сторону станции метро "Руставели", где остается несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей. Между тем полиция продолжает задержания, которые длятся уже более часа. Хронология протеста Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела. Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда участники акции приняли решение окружить парламент Грузии и не дать возможность провести заседание парламента, назначенное на 9 марта. Как только участники акции окружили парламент, часть агрессивно настроенных демонстрантов сломала заграждения у служебного входа в парламент, разбила стекла на первом этаже законодательного органа и стала закидывать полицейских камнями и разными предметами. Полиция применила водометы, а председатель парламента Шалва Папуашвили назвал происходящее попыткой штурма парламента. Однако уже спустя около часа после первого противостояния, ситуация у парламента крайне накалилась. Участники акциии стали ломать машины, стоящие рядом с эпицентром протеста, перевернули полицейскую машину. Полиция активно стала использовать слезоточивый газ и водометы и сместила протестующих от здания парламента на проспект Руставели. Часть молодых людей вела себя крайне агрессивно – закидывала полицейских разными предметами и краской, устроила баррикады, сломав остановку, скамейки стоящие на центральном проспекте и использовав мусорные урны, паралельно ломая машины. В нескольких местах вспыхивал пожар – ряд телеканалов распространили видеокадры изготовления "коктейлей Молотова". Позже участники акции вытащили один из автомобилей на проспект рядом с гостиницей "Тбилиси Марриот" и подожгли его. После этого полиция перешла к активным действиям и начала теснить участников акции в сторону станции метро "Руставели". Тогда же начались массовые задержания. К ряду задержанных полиция применяла силу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, шалва папуашвили
грузия, новости, происшествия, тбилиси, шалва папуашвили
Тбилиси приходит в себя после бурной ночи: что происходит в эпицентре протеста
07:11 09.03.2023 (обновлено: 08:11 09.03.2023)
Полиция продолжает задержания демонстрантов
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Сотрудники полиции на проспекте Руставели, задержания и продолжающийся 16 часов протест – такая ситуация в данный момент в центре столицы Грузии.
К этому времени протест, начавшийся 8 марта в 15:00 по тбилисскому времени, переместился в сторону станции метро "Руставели", где остается несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей.
Между тем полиция продолжает задержания, которые длятся уже более часа.
Хронология протеста
Акция против законопроектов об "иноагентах" началась у здания парламента в центре Тбилиси днем 8 марта и собрала около 10 тысяч человек. Уже к 10 часам вечера ситуация накалилась до предела.
Сначала участники акции выдвинули ультиматум представителям правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" с требованием отозвать скандальные законопроекты и освободить задержанных на акции 7 марта.
Ультиматум правящая партия не выполнила, и тогда участники акции приняли решение окружить парламент Грузии и не дать возможность провести заседание парламента, назначенное на 9 марта.
Как только участники акции окружили парламент, часть агрессивно настроенных демонстрантов сломала заграждения у служебного входа в парламент, разбила стекла на первом этаже законодательного органа и стала закидывать полицейских камнями и разными предметами.
Полиция применила водометы, а председатель парламента Шалва Папуашвили назвал происходящее попыткой штурма парламента.
"Сегодня радикальная оппозиция вместе с радикальными активистами занята штурмом парламента", – сказал Папуашвили, комментируя ситуацию у парламента.
Однако уже спустя около часа после первого противостояния, ситуация у парламента крайне накалилась. Участники акциии стали ломать машины, стоящие рядом с эпицентром протеста, перевернули полицейскую машину.
Полиция активно стала использовать слезоточивый газ и водометы и сместила протестующих от здания парламента на проспект Руставели.
Часть молодых людей вела себя крайне агрессивно – закидывала полицейских разными предметами и краской, устроила баррикады, сломав остановку, скамейки стоящие на центральном проспекте и использовав мусорные урны, паралельно ломая машины.
В нескольких местах вспыхивал пожар – ряд телеканалов распространили видеокадры изготовления "коктейлей Молотова". Позже участники акции вытащили один из автомобилей на проспект рядом с гостиницей "Тбилиси Марриот" и подожгли его.
После этого полиция перешла к активным действиям и начала теснить участников акции в сторону станции метро "Руставели". Тогда же начались массовые задержания. К ряду задержанных полиция применяла силу.