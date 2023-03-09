https://sputnik-georgia.ru/20230309/telo-politseyskogo-obnaruzhili-v-otdelenii-mvd-na-zapade-gruzii-275639071.html

Тело полицейского обнаружили в отделении МВД на западе Грузии

Тело полицейского обнаружили в отделении МВД на западе Грузии

По данным СМИ, у полицейского были финансовые проблемы 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T17:30+0400

2023-03-09T17:30+0400

2023-03-09T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Тело полицейского обнаружено в дежурной части одного из отделений полиции города Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщил телеканал "Мтавари". По факту ведется расследование по статье "Доведение до самоубийства" (ст. 115 УК Грузии). По одной из версий, полицейский покончил жизнь самоубийством. По имеющейся информации, у него были долги. Семья и друзья также говорят о проблемах с психикой. Тело полицейского отправлено на экспертизу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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