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Тело полицейского обнаружили в отделении МВД на западе Грузии
Тело полицейского обнаружили в отделении МВД на западе Грузии
По данным СМИ, у полицейского были финансовые проблемы 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T17:30+0400
2023-03-09T17:30+0400
2023-03-09T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Тело полицейского обнаружено в дежурной части одного из отделений полиции города Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщил телеканал "Мтавари". По факту ведется расследование по статье "Доведение до самоубийства" (ст. 115 УК Грузии). По одной из версий, полицейский покончил жизнь самоубийством. По имеющейся информации, у него были долги. Семья и друзья также говорят о проблемах с психикой. Тело полицейского отправлено на экспертизу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Тело полицейского обнаружили в отделении МВД на западе Грузии
17:30 09.03.2023 (обновлено: 17:33 09.03.2023)
По данным СМИ, у полицейского были финансовые проблемы
ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Тело полицейского обнаружено в дежурной части одного из отделений полиции города Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщил телеканал "Мтавари".
По факту ведется расследование по статье "Доведение до самоубийства" (ст. 115 УК Грузии).
По одной из версий, полицейский покончил жизнь самоубийством. По имеющейся информации, у него были долги. Семья и друзья также говорят о проблемах с психикой.
Тело полицейского отправлено на экспертизу.