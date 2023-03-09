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Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в Грузии
Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в Грузии
Патриархия считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T01:17+0400
2023-03-09T01:17+0400
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политика
патриархия грузии
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Патриархия Грузии осудила заявления, в том числе духовных лиц, направленных на раскол общества. "Мы считаем, что исходя из сложной ситуации с нами по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является главным фактором для продвижения страны вперед. Мы считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили, тем более от духовных лиц", - говорится в заявлении. При этом Патриархия Грузии пояснила, что имеет ввиду распространяемые в соцсетях заявления или проповеди духовных лиц, которые касаются "критики в адрес государства". Церковь, как самая большая объединяющая и утешающая страну и народ сила, пылко молится за мир и единодушие, отмечается в заявлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в Грузии

01:17 09.03.2023
© photo: Sputnik / StringerПатриархия Грузии
Патриархия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Патриархия считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Патриархия Грузии осудила заявления, в том числе духовных лиц, направленных на раскол общества.
"Мы считаем, что исходя из сложной ситуации с нами по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является главным фактором для продвижения страны вперед. Мы считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили, тем более от духовных лиц", - говорится в заявлении.
При этом Патриархия Грузии пояснила, что имеет ввиду распространяемые в соцсетях заявления или проповеди духовных лиц, которые касаются "критики в адрес государства".
"Хотим заявить, что такое отношение чуждо официальным взглядам церкви и, в целом, христианскому духу, что не раз было зафиксировано и озвучено в официальной позиции патриархии и личных заявлениях Католикос-Патриарха Грузии по поводу пути евроинтеграции", - говорится в заявлении.
Церковь, как самая большая объединяющая и утешающая страну и народ сила, пылко молится за мир и единодушие, отмечается в заявлении.
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