https://sputnik-georgia.ru/20230309/tserkov-za-mir-patriarkhiya-gruzii-prokommentirovala-sobytiya-v-gruzii-275606924.html

Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в Грузии

Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в Грузии

Патриархия считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили 09.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-09T01:17+0400

2023-03-09T01:17+0400

2023-03-09T01:17+0400

грузия

новости

политика

патриархия грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Патриархия Грузии осудила заявления, в том числе духовных лиц, направленных на раскол общества. "Мы считаем, что исходя из сложной ситуации с нами по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является главным фактором для продвижения страны вперед. Мы считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили, тем более от духовных лиц", - говорится в заявлении. При этом Патриархия Грузии пояснила, что имеет ввиду распространяемые в соцсетях заявления или проповеди духовных лиц, которые касаются "критики в адрес государства". Церковь, как самая большая объединяющая и утешающая страну и народ сила, пылко молится за мир и единодушие, отмечается в заявлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах