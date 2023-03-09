https://sputnik-georgia.ru/20230309/tserkov-za-mir-patriarkhiya-gruzii-prokommentirovala-sobytiya-v-gruzii-275606924.html
Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в Грузии
Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в Грузии
Патриархия считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T01:17+0400
2023-03-09T01:17+0400
2023-03-09T01:17+0400
грузия
новости
политика
патриархия грузии
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24754/95/247549538_0:140:3000:1828_1920x0_80_0_0_e7c48348f2fbb47d284619acaedf2a0c.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Патриархия Грузии осудила заявления, в том числе духовных лиц, направленных на раскол общества. "Мы считаем, что исходя из сложной ситуации с нами по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является главным фактором для продвижения страны вперед. Мы считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили, тем более от духовных лиц", - говорится в заявлении. При этом Патриархия Грузии пояснила, что имеет ввиду распространяемые в соцсетях заявления или проповеди духовных лиц, которые касаются "критики в адрес государства". Церковь, как самая большая объединяющая и утешающая страну и народ сила, пылко молится за мир и единодушие, отмечается в заявлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24754/95/247549538_329:0:3000:2003_1920x0_80_0_0_b061b2f76e58283275b311e5d63ae170.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в Грузии
Патриархия считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Патриархия Грузии осудила заявления, в том числе духовных лиц, направленных на раскол общества.
"Мы считаем, что исходя из сложной ситуации с нами по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является главным фактором для продвижения страны вперед. Мы считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили, тем более от духовных лиц", - говорится в заявлении.
При этом Патриархия Грузии пояснила, что имеет ввиду распространяемые в соцсетях заявления или проповеди духовных лиц, которые касаются "критики в адрес государства".
"Хотим заявить, что такое отношение чуждо официальным взглядам церкви и, в целом, христианскому духу, что не раз было зафиксировано и озвучено в официальной позиции патриархии и личных заявлениях Католикос-Патриарха Грузии по поводу пути евроинтеграции", - говорится в заявлении.
Церковь, как самая большая объединяющая и утешающая страну и народ сила, пылко молится за мир и единодушие, отмечается в заявлении.