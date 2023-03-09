https://sputnik-georgia.ru/20230309/zakonoproekty-ob-inoagentakh-v-gruzii--razlichiya-po-punktam-275646828.html
Законопроекты об "иноагентах" в Грузии – различия по пунктам
Законопроекты об "иноагентах" в Грузии – различия по пунктам
В парламенте Грузии было инициировано два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния" и "Регистрации иностранных агентов" 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T21:26+0400
2023-03-09T21:26+0400
2023-03-09T21:26+0400
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Парламент Грузии 7 марта в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов, против – 13.За этим последовала масштабная акция протеста. Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. Как заявили в правящей партии, политическое решение уже принято, остались лишь технические вопросы. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) было то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, была принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Так как использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, законопроект об иноагентах, инфографика
грузия, новости, политика, законопроект об иноагентах, инфографика
Законопроекты об "иноагентах" в Грузии – различия по пунктам
В парламенте Грузии было инициировано два законопроекта – "О прозрачности иностранного влияния" и "Регистрации иностранных агентов"
Парламент Грузии 7 марта в первом чтении принял грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния". За нее проголосовали 76 депутатов, против – 13.
За этим последовала масштабная акция протеста. Акция перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона. Как заявили в правящей партии, политическое решение уже принято, остались лишь технические вопросы.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) было то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, была принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Так как использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.