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Читатели Sputnik Грузия ответили на вопрос об участии в акциях протеста
Читатели Sputnik Грузия ответили на вопрос об участии в акциях протеста
В Грузии несколько дней проходили акции протеста из-за законопроектов об "иноагентах" 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T11:38+0400
2023-03-10T11:38+0400
2023-03-10T11:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия никогда не участвовали в акциях протеста, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте. Так на вопрос "Вы когда-нибудь участвовали в протестных акциях" 52,3% ответили, что ни разу. В то же время, результате опроса показали, что 36,7% участников опроса не видят смысла участия в акциях протеста. Лишь 11% читателей сайта оказались в числе тех, кто неоднократно выходил на улицу для участия в акциях протеста. Заседание парламента Грузии пройдет на фоне акции>>В последние дни Грузия охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В результате в четверг правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, приняли решение отозвать проект закона. Протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционные партии, представители грузинской общественности и неправительственный сектор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
новости, грузия, общество, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
Читатели Sputnik Грузия ответили на вопрос об участии в акциях протеста
11:38 10.03.2023 (обновлено: 11:39 10.03.2023)
В Грузии несколько дней проходили акции протеста из-за законопроектов об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия никогда не участвовали в акциях протеста, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте.
Так на вопрос "Вы когда-нибудь участвовали в протестных акциях" 52,3% ответили, что ни разу.
В то же время, результате опроса показали, что 36,7% участников опроса не видят смысла участия в акциях протеста.
Лишь 11% читателей сайта оказались в числе тех, кто неоднократно выходил на улицу для участия в акциях протеста.
В последние дни Грузия охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
В результате в четверг правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, приняли решение отозвать проект закона.
Протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционные партии, представители грузинской общественности и неправительственный сектор.