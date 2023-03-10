https://sputnik-georgia.ru/20230310/chitateli-sputnik-gruziya-otvetili-na-vopros-ob-uchastiyakh-v-aktsiyakh-protesta-275656547.html

Читатели Sputnik Грузия ответили на вопрос об участии в акциях протеста

Читатели Sputnik Грузия ответили на вопрос об участии в акциях протеста

В Грузии несколько дней проходили акции протеста из-за законопроектов об "иноагентах" 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T11:38+0400

2023-03-10T11:38+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 10 мар – Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия никогда не участвовали в акциях протеста, об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте. Так на вопрос "Вы когда-нибудь участвовали в протестных акциях" 52,3% ответили, что ни разу. В то же время, результате опроса показали, что 36,7% участников опроса не видят смысла участия в акциях протеста. Лишь 11% читателей сайта оказались в числе тех, кто неоднократно выходил на улицу для участия в акциях протеста. Заседание парламента Грузии пройдет на фоне акции>>В последние дни Грузия охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В результате в четверг правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, приняли решение отозвать проект закона. Протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционные партии, представители грузинской общественности и неправительственный сектор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста