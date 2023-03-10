https://sputnik-georgia.ru/20230310/zasedanie-parlamenta-gruzii-proydet-na-fone-aktsii-275652168.html

Заседание парламента Грузии пройдет на фоне акции

Заседание парламента Грузии пройдет на фоне акции

Изначально сообщалось, что парламент не будет работать до 13 марта 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T09:00+0400

2023-03-10T09:00+0400

2023-03-10T09:00+0400

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парламент грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Заседание парламента Грузии начнется в 12:00 (тбс), до этого пройдет заседание бюро, на котором будут определены вопросы, которые рассмотрят на заседании.Предположительно, одним из вопросов будет голосование за проект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий объявления агентами иностранного влияние всех СМИ и НПО, 20% финансирование которых идет из-за рубежа.Заседание будет проходить на фоне акции протеста, которая начнется в 11:00. В самом парламенте усилят меры безопасности – доступ в здание будет возможен лишь для депутатов и аккредитованных журналистов по предварительному согласованию с пресс-службой парламента.Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии>>Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и общественная организация "Сила народа", инициировавшая законопроект, приняли решение отозвать проекты об "иноагентах" из парламента.Согласно регламенту, принятый в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", возможно только провалить, а вот второй проект, американская версия, которая не принята парламентом, будет отозван. Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал, что законопроект будет провален на ближайшем заседании и правящая партия не вернется к его рассмотрению. Решение об отзыве проекта уже поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации.Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>> Завершение процедуры отзыва проектов было одним из двух основных требований протестующих. Второе требование – освободить задержанных во время акций 7 и 8 марта уже выполнено.Протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционные партии, представители грузинской общественности и неправительственный сектор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах