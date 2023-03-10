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https://sputnik-georgia.ru/20230310/zasedanie-parlamenta-gruzii-proydet-na-fone-aktsii-275652168.html
Заседание парламента Грузии пройдет на фоне акции
Заседание парламента Грузии пройдет на фоне акции
Изначально сообщалось, что парламент не будет работать до 13 марта 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T09:00+0400
2023-03-10T09:00+0400
политика
грузия
новости
парламент грузии
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Заседание парламента Грузии начнется в 12:00 (тбс), до этого пройдет заседание бюро, на котором будут определены вопросы, которые рассмотрят на заседании.Предположительно, одним из вопросов будет голосование за проект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий объявления агентами иностранного влияние всех СМИ и НПО, 20% финансирование которых идет из-за рубежа.Заседание будет проходить на фоне акции протеста, которая начнется в 11:00. В самом парламенте усилят меры безопасности – доступ в здание будет возможен лишь для депутатов и аккредитованных журналистов по предварительному согласованию с пресс-службой парламента.Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии&gt;&gt;Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и общественная организация "Сила народа", инициировавшая законопроект, приняли решение отозвать проекты об "иноагентах" из парламента.Согласно регламенту, принятый в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", возможно только провалить, а вот второй проект, американская версия, которая не принята парламентом, будет отозван. Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал, что законопроект будет провален на ближайшем заседании и правящая партия не вернется к его рассмотрению. Решение об отзыве проекта уже поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации.Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты&gt;&gt; Завершение процедуры отзыва проектов было одним из двух основных требований протестующих. Второе требование – освободить задержанных во время акций 7 и 8 марта уже выполнено.Протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционные партии, представители грузинской общественности и неправительственный сектор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Заседание парламента Грузии пройдет на фоне акции

09:00 10.03.2023
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии утром. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции
Парламент Грузии утром. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Изначально сообщалось, что парламент не будет работать до 13 марта
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Заседание парламента Грузии начнется в 12:00 (тбс), до этого пройдет заседание бюро, на котором будут определены вопросы, которые рассмотрят на заседании.
Предположительно, одним из вопросов будет голосование за проект "О прозрачности иностранного влияния", предполагающий объявления агентами иностранного влияние всех СМИ и НПО, 20% финансирование которых идет из-за рубежа.
Заседание будет проходить на фоне акции протеста, которая начнется в 11:00. В самом парламенте усилят меры безопасности – доступ в здание будет возможен лишь для депутатов и аккредитованных журналистов по предварительному согласованию с пресс-службой парламента.
Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии>>
Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и общественная организация "Сила народа", инициировавшая законопроект, приняли решение отозвать проекты об "иноагентах" из парламента.
Согласно регламенту, принятый в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", возможно только провалить, а вот второй проект, американская версия, которая не принята парламентом, будет отозван.
Лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе пообещал, что законопроект будет провален на ближайшем заседании и правящая партия не вернется к его рассмотрению.
Решение об отзыве проекта уже поприветствовали все западные партнеры Грузии и международные организации.
Как "Грузинская мечта" собирается отозвать скандальные законопроекты>>
Завершение процедуры отзыва проектов было одним из двух основных требований протестующих. Второе требование – освободить задержанных во время акций 7 и 8 марта уже выполнено.
Протест молодежи поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционные партии, представители грузинской общественности и неправительственный сектор.
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