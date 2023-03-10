https://sputnik-georgia.ru/20230310/deputaty-parlamenta-gruzii-provalili-zakonoproekt-o-prozrachnosti-inostrannogo-vliyaniya-275665764.html
Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния"
Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния"
Против законопроекта проголосовали 35 депутатов, за – один, остальные воздержались 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T12:13+0400
2023-03-10T12:13+0400
2023-03-10T13:06+0400
законопроект об иноагентах
грузия
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275614286_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f68a260edeea800a7c484f256a9fe006.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния".За законопроект проголосовал 1 депутат парламента, против – 35, воздержались – 58. Всего регистрацию на заседание прошли 112 членов парламента. Грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния" парламент принял в первом чтении 7 марта. Тогда за нее проголосовали 76 депутатов, против – 13.Законопроект "О регистрации иностранных агентов" отозвали из парламента Грузии>>За этим последовала масштабная акция протеста, которая перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.После двух дней протеста в центре Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и инициаторы законопроектов об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" приняли решение их отозвать.Для отзыва законопроекта, согласно регламенту, было необходимо провалить его на втором слушании, что и произошло.Помимо законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представителями "Силы народа" была инициирована и вторая, американская, версия законопроекта о "Регистрации иностранных агентов". Законопроект не был рассмотрен на пленарном заседании. Соответственно, согласно регламенту, инициаторы представили письменное обращение бюро парламента, которое в пятницу удовлетворило требование об отзыве законопроекта. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275614286_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fc68317305756a9585196d4ce6450e34.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика
законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика
Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния"
12:13 10.03.2023 (обновлено: 13:06 10.03.2023)
Против законопроекта проголосовали 35 депутатов, за – один, остальные воздержались
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния".
За законопроект проголосовал 1 депутат парламента, против – 35, воздержались – 58. Всего регистрацию на заседание прошли 112 членов парламента.
Грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния" парламент принял в первом чтении 7 марта. Тогда за нее проголосовали 76 депутатов, против – 13.
За этим последовала масштабная акция протеста, которая перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.
После двух дней протеста в центре Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и инициаторы законопроектов об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" приняли решение их отозвать.
Для отзыва законопроекта, согласно регламенту, было необходимо провалить его на втором слушании, что и произошло.
Помимо законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представителями "Силы народа" была инициирована и вторая, американская, версия законопроекта о "Регистрации иностранных агентов". Законопроект не был рассмотрен на пленарном заседании.
Соответственно, согласно регламенту, инициаторы представили письменное обращение бюро парламента, которое в пятницу удовлетворило требование об отзыве законопроекта.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
"Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.