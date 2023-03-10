https://sputnik-georgia.ru/20230310/deputaty-parlamenta-gruzii-provalili-zakonoproekt-o-prozrachnosti-inostrannogo-vliyaniya-275665764.html

Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния"

Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния"

Против законопроекта проголосовали 35 депутатов, за – один, остальные воздержались 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T12:13+0400

2023-03-10T12:13+0400

2023-03-10T13:06+0400

законопроект об иноагентах

грузия

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275614286_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f68a260edeea800a7c484f256a9fe006.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния".За законопроект проголосовал 1 депутат парламента, против – 35, воздержались – 58. Всего регистрацию на заседание прошли 112 членов парламента. Грузинскую версию закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния" парламент принял в первом чтении 7 марта. Тогда за нее проголосовали 76 депутатов, против – 13.Законопроект "О регистрации иностранных агентов" отозвали из парламента Грузии>>За этим последовала масштабная акция протеста, которая перешла в противостояние с полицией, протестующие забросали спецназ "коктейлями Молотова". В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.После двух дней протеста в центре Тбилиси правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и инициаторы законопроектов об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" приняли решение их отозвать.Для отзыва законопроекта, согласно регламенту, было необходимо провалить его на втором слушании, что и произошло.Помимо законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представителями "Силы народа" была инициирована и вторая, американская, версия законопроекта о "Регистрации иностранных агентов". Законопроект не был рассмотрен на пленарном заседании. Соответственно, согласно регламенту, инициаторы представили письменное обращение бюро парламента, которое в пятницу удовлетворило требование об отзыве законопроекта. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии."Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

законопроект об иноагентах, грузия, новости, политика