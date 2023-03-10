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Грузия и Армения углубляют сотрудничество в сфере науки и образования

Грузия и Армения углубляют сотрудничество в сфере науки и образования

Среди направлений сотрудничества разнообразные программы по обмену для учеников и студентов 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T11:07+0400

2023-03-10T11:07+0400

2023-03-10T11:29+0400

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михаил чхенкели

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузия и Армения намерены укрепить и углубить отношения в сферах науки и образования, соответствующий меморандум подписан после встречи глав образовательных ведомств двух стран.По приглашению министра образования и науки Михаила Чхенкели в Тбилиси вместе с делегацией находится министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, сообщили в пресс-службе грузинского ведомства. Министры подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает тесное сотрудничество между Грузией и Арменией в сферах общего, профессионального и высшего образования. Грузия и Армения вместе изучат сейсморежим в Самцхе-Джавахети>>Документ будет содействовать укреплению связей между образовательными, научными и исследовательскими учреждениями двух стран. В рамках меморандума стороны выражают готовность осуществить совместные программы в университетах Грузии и Армении для создания центров картвелологии и арменологии. Среди вопросов, рассмотренных на встрече, также улучшение квалификации педагогов и развитие направления профразвития, разнообразные программы по обмену для учеников и студентов, а также проведение различных молодежных мероприятий. Чхенкели выразил надежду, что существующие традиционные научные связи и сотрудничество между Астрофизической обсерваторией Грузии им. Евгения Харадзе в Абастумани и Бюраканской обсерватории им. Виктора Амбарцзумяна еще больше углубятся. Общие проблемы и планы: балетные театры Армении и Грузии наладят сотрудничество>>Жанна Андреасян поблагодарила правительство Грузии и лично Михаили Чхенкели за поддержку армян, проживающих в Грузии, за содействие в изучении государственного языка. По ее словам, знание госязыка для армян, проживающих в Грузии, важно для их интеграции в общество.Согласно последней переписи населения в Грузии, в стране проживает 168,1 тысячи армян.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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