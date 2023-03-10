https://sputnik-georgia.ru/20230310/krupnyy-arabskiy-zastroyschik-zainteresovalsya-investitsiyami-v-gruziyu-275649550.html

Крупный арабский застройщик заинтересовался инвестициями в Грузию

Крупный арабский застройщик заинтересовался инвестициями в Грузию

Emaar Properties и Eagle Hills – крупные девелоперские компании ОАЭ 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T08:00+0400

2023-03-10T08:00+0400

2023-03-10T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Благоприятную деловую среду в Грузии и большой потенциал развития курортов премьер-министр Ираклий Гарибашвили обсудил с крупнейшим арабским инвестором, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Гарибашвили накануне встретился с основателем и председателем совета директоров Eagle Hills, а также основателем и управляющим директором Emaar Properties Мохаммедом Али Рашидом аль-Аббаром, а также с госминистром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Ахмедом Али Мохамедом Абдуллой Алсайе. На встрече в администрации правительства были рассмотрены конкретные проекты, в которые арабский бизнесмен выразил желание инвестировать. Гарибашвили рассказал о достижениях Грузии на саммите в Дубае>>Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами активов по всему миру. Emaar Properties работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Eagle Hills – инвестиционная и девелоперская компания ОАЭ, которая была основана в 2014 году и реализовала до 45 проектов в девяти странах мира. ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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