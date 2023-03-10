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"Они уже сделали свое дело" – Кобахидзе о скандальных законопроектах
"Они уже сделали свое дело" – Кобахидзе о скандальных законопроектах
Глава правящей партии объяснил, какой положительный эффект имели скандальные законопроекты 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T15:47+0400
2023-03-10T15:47+0400
2023-03-10T15:47+0400
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совет европы
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акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Вызвавшие волнения в Грузии законопроекты об иноагентах сделали свое дело по разным направлениям, в том числе общественность узнала об организациях, которые участвуют в антигосударственной деятельности, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали. Также все узнали о тех организациях, которые участвуют в различной антигосударственной деятельности, такой как, к примеру, требование отставки правительства со сцены, что не является делом неправительственных организаций, подчеркнул Кобахидзе. "Эти организации на самом деле являются не агентами грузинского народа, а агентами иностранного влияния – это вторая информация, с которой эти законопроекты ознакомили грузинскую общественность очень ясно и четко", – заявил Кобахидзе. И третье важное послание, которое есть у этих законопроектов, это то, что план по возвращению к власти крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" руками неправительственных организаций никогда не будет выполнен. Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, совет европы, оон, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста
грузия, новости, политика, тбилиси, сша, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, совет европы, оон, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, акции, акции протеста
"Они уже сделали свое дело" – Кобахидзе о скандальных законопроектах
Глава правящей партии объяснил, какой положительный эффект имели скандальные законопроекты
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Вызвавшие волнения в Грузии законопроекты об иноагентах сделали свое дело по разным направлениям, в том числе общественность узнала об организациях, которые участвуют в антигосударственной деятельности, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали.
"Эти законопроекты сделали свое важное дело с разной точки зрения. Все признали, что быть агентом – дело постыдное, чьим бы агентом ты бы не являлся. Это первое достижение этого законопроекта", – заявил Кобахидзе на брифинге.
Также все узнали о тех организациях, которые участвуют в различной антигосударственной деятельности, такой как, к примеру, требование отставки правительства со сцены, что не является делом неправительственных организаций, подчеркнул Кобахидзе.
"Эти организации на самом деле являются не агентами грузинского народа, а агентами иностранного влияния – это вторая информация, с которой эти законопроекты ознакомили грузинскую общественность очень ясно и четко", – заявил Кобахидзе.
И третье важное послание, которое есть у этих законопроектов, это то, что план по возвращению к власти крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" руками неправительственных организаций никогда не будет выполнен.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.