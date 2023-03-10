https://sputnik-georgia.ru/20230310/oni-uzhe-sdelali-svoe-delo--kobakhidze-o-skandalnykh-zakonoproektakh-275675913.html

"Они уже сделали свое дело" – Кобахидзе о скандальных законопроектах

"Они уже сделали свое дело" – Кобахидзе о скандальных законопроектах

Глава правящей партии объяснил, какой положительный эффект имели скандальные законопроекты 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T15:47+0400

2023-03-10T15:47+0400

2023-03-10T15:47+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Вызвавшие волнения в Грузии законопроекты об иноагентах сделали свое дело по разным направлениям, в том числе общественность узнала об организациях, которые участвуют в антигосударственной деятельности, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали. Также все узнали о тех организациях, которые участвуют в различной антигосударственной деятельности, такой как, к примеру, требование отставки правительства со сцены, что не является делом неправительственных организаций, подчеркнул Кобахидзе. "Эти организации на самом деле являются не агентами грузинского народа, а агентами иностранного влияния – это вторая информация, с которой эти законопроекты ознакомили грузинскую общественность очень ясно и четко", – заявил Кобахидзе. И третье важное послание, которое есть у этих законопроектов, это то, что план по возвращению к власти крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" руками неправительственных организаций никогда не будет выполнен. Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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