https://sputnik-georgia.ru/20230310/kak-stat-prorossiyskim-s-amerikanskim-zakonom-paradoksy-gruzinskoy-politiki-275666057.html

Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики

Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили попытался разобраться, почему власти Грузии, инициировав аналог американского закона, получили ярлык... 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T14:01+0400

2023-03-10T14:01+0400

2023-03-10T14:01+0400

аналитика

колумнисты

грузия

сша

украина

германия

сергей гаврилов

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0a/275663237_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_76b1e50b30eaf850d66817b9ba00fc5c.jpg

Своим мнением эксперт поделился в ходе мероприятия в пресс-центре Sputnik Грузия.Начиная с Ночи 9 апреля 1989 года, грузины собираются на проспекте им. Шоты Руставели, перед Парламентом Грузии, где в 1928 году разрушили Александро-Невский военный собор вместе с прилегающим к нему кладбищем и построили Дом правительства Грузинской Советской Социалистической Республики. Во время царской России это место называлось Гунибской площадью, проспект – Головинским, а собор называли еще и Кавказским военным собором, потому что был построен в 1897 году, рядом со Дворцом наместника российского императора на Кавказе, в ознаменование взятия крепости Гуниб и пленения имама Шамиля войскам Российской Империи в 1859 году, что означало окончательную победу Российской Империи на Кавказе. На прилегающем к собору кладбище были с захоронены грузинские кадеты, погибшие в бою с входящими в Грузию частями 11-й Рабоче-крестьянской Красной армии в 1921 году.И вот на этом самом "лобном месте", где была разрушена церковь и разорены могилы, грузины собираются ночью, чтобы обвинить друг друга в предательстве Родины и обвинить Россию…Президент Грузии поддержала акцию протеста>>Так или иначе, но принимать сегодня в Грузии американский закон FARA "ForeignAgentsRegistrationAct", или его облегченный вариант, назовем его FARA-light, было плохой идеей – еще худшей идеей, чем создание в Парламенте Грузии квазифракции "Сила народа", которая все равно ассоциируется с правящим большинством "Грузинской мечты".Напоминаем читателю, что Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) – закон США, принятый в 1938 году, и требующий, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в "политическом или квазиполитическом качестве", раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах. Закон находится в ведении Подразделения FARA Секции контрразведки и экспортного контроля (CES) в Управлении национальной безопасности (NSD) Министерства юстиции США.Возникает вопрос: если Грузия по-прежнему стремиться к членству в НАТО, что подтверждает соответствующая запись в грузинский Конституции о безальтернативно евроатлантическом курсе страны, то по какой логике необходимо принимать Закон о люстрации-регистрации иностранных агентов в Грузии, заранее зная, что большинство из них окажутся агентами влияния Запада? Разве, придя в гости, принято спрашивать хозяев откуда у них деньги, на которые они накрыли для вас стол?! Почему надо было дразнить США и Евросоюз именно сегодня, когда они и без того обвиняют власть Грузии в русофильстве за неприсоединение Грузии к проекту "Анти-Россия" – к антироссийским санкциям – в первую очередь, а желательно – к боевым действиям против России, что условно называют открытием "Второго фронта"?"Не доверяем!" – активисты анонсировали новую акцию протеста в Тбилиси>>В результате – "Тушите фары", а точнее – FARA: в Ночь 9 марта 2023 года Грузия вернулась на 34 года назад, в эпоху Темных Ночей грузинской политики на проспекте Руставели, а принятый в первом чтении законопроект FARA-light отзывают и "хоронят" в чтении втором спустя три дня после принятия!События Ночи 9 марта 2023 года (далее – "Ночь иностранных агентов") в Грузии в точности повторили события Ночи 21 июня 2019 года (далее – "Ночь Гаврилова"), их целью была демонстрация антироссийских настроений в Грузии, которые на самом деле наблюдаются лишь у 0,01 процента населения русофобов из т. н. "гражданского сектора" и радикальной оппозиции. Ночь 9 марта 2023 года произошла в 20-ю годовщину "Революции роз" в ноябре 2003 года и, вероятно, будет иметь такие же последствия. Но, несмотря на то, что Ночь 9 марта 2023 года была поставленным спектаклем с целью демонстрации приверженности Грузии западным ценностям, чтобы развеять сформировавшееся на Западе после 24 февраля 2022 года (начало спецоперации на Украине) мнение о пророссийском курсе нынешней грузинской власти, правящая партия "Грузинская мечта" разделит участь "Союза граждан" – правящей партии Шеварднадзе."Сначала стихнут, потом обострятся" – политолог об акциях протеста в Грузии>>Давайте сравним "Ночь Гаврилова" с "Ночью иностранных агентов":"Ночь Гаврилова": депутата Госдумы Сергея Гаврилова во главе российской делегацией приглашают в Грузию, на Межпарламентскую Ассамблею Православия, и, как генсека МАП, усаживают в кресло тогдашнего председателя Парламента Ираклия Кобахидзе."Ночь иностранных агентов": в Парламенте Грузии инициируется законопроекты о иностранных агентах – грузинская копия американского FARA и написанный грузинским конституционалистом Ираклием Кобахидзе его облегченный вариант FARA-light , которые оппозиция, тем не менее, назвала "русским законом", "инициированным Россией"."Ночь Гаврилова": Гаврилова с делегацией выгоняют взашей, но это оказывается недостаточным и в Ночь 21 июня 2019 года оппозиция, якобы возмущенная "пророссийскими проявлениями" грузинской власти, пригласившей "российских оккупантов" в Грузию, да еще и усадившей Гаврилова в кресло председателя грузинского парламента, пытается захватить здание Парламента и свергнуть "пророссийскую власть"."Ночь иностранных агентов": якобы, возмущенная принятым 7 марта "пророссийским" парламентским большинством "русского закона", агенты западного влияния – неправительственные организации – в Ночь 9 марта 2023 года пытаются захватить здание Парламента с целью свергнуть "пророссийскую власть" "Грузинской мечты", которую хвалят Лавров и Карасин за твердую приверженность национальным интересам Грузии. В полном соответствии с провокационным сценарием поджога Рейхстага 27 февраля 1933 года, который сыграл важную роль в укреплении власти нацистов в Германии, группа молодых грузинских неонацистов попыталась поджечь Парламент Грузии "коктейлями Молотова".Почему "Грузинская мечта" отказалась от скандальных законопроектов – ответ главы партии>>"Ночь Гаврилова": президент Грузии Саломе Зурабишвили делает известное заявление: "Россия – враг Грузии №1". В результате чего президент России Владимир Путин рекомендует гражданам России покинуть Грузию как небезопасную страну и президентским Указом прерывает прямое авиасообщение между Россией с Грузией. Тогда, оставшись без доходов от российский туристов, грузинский госбюджет лишился около 4 миллиардов долларов."Ночь иностранных агентов": президент Грузии Саломе Зурабишвили, на этот раз из США, делает антигосударственное заявление, обвинив власть Грузии в выполнении указаний "оккупанта" – России, якобы приказавшей принять закон о иностранных агентах влияния. В результате будет нанесен огромный урон грузинской экономике, который пока не подается исчислению. Кроме того, что не будут восстановлены прямые авиасообщения и не будет аннулирован визовый режим с Россией, доллар, благодаря приехавшим в Грузию после начала спецоперации на Украине 130 тысячам россиян, подешевевший по отношению к нацвалюте с отметки 3,30 лари до 2,55 лари за 1 доллар США (валютный курс десятилетней давности!), вновь взлетит вверх, что автотранспорт с бегущими из Грузии гражданами Российской Федерации, напуганными всплеском русофобии на проспекте Руставели, уже выстроились в огромных очередях на КПП "Верхний Ларс" с грузинской стороны, на выезд из Грузии!И тогда, в результате "Ночи Гаврилова", и сейчас, в результате "Ночи иностранных агентов", пострадал/пострадает "плохой" Кобахидзе, а "хорошим" выступает его друг – председатель фракции большинства Мдинарадзе, который тогда, оказывается, собственноручно дал подзатыльник Гаврилову, а сейчас пообещал, что Парламент без проблем провалит законопроект во втором чтении и никогда к нему не вернется!Но доказать, что она – не "русская", как грузинскую власть называют иностранные агенты, радикалы-оппозиционеры, президент Грузии и западные "партнеры", все равно не получится. Власть передышки не получит – опьяненный первой победой "гражданский сектор", среди которых уже наверняка есть подготовленные западными спецслужбами будущие руководители Грузии, будут продолжать перманентные акции при материальной и моральной поддержке Запада, или пока не уйдет в отставку сама, уступив место коалиционному правительству, куда, наряду с оппозицией, войдут представители "гражданского сектора", то есть неправительственных организацией из числа иностранных агентов. Дотерпят они до будущего 2024 года или объявят внеочередные парламентские и президентские выборы в Грузии, будет зависеть от действий власти.Ирония судьбы: "Грузинская мечта" очень боялась, что ее обвинят пророссийской, воротила нос от своих преданных избирателей-патриотов, которые выступали за диалог с Россией, а теперь саму "Грузинскую мечту" изгоняют из власти с ярлыком "пророссийской"! Кроме того, "Грузинская мечта" поставила в смертельную опасность не только себя и своего учредителя Бидзину Иванишвили, но и своих избирателей: как неоднократно объявляли, "Грузинский легион" и украинский десант готовы высадиться в Грузии, освободить Саакашвили и расправиться с несогласными, так он пойдут от двери к двери… так что, внимательно смотрите, кто стоит на сцене на проспекте Руставели, это – распевающие украинский гимн братья украинских неонацистов – будущая власть Грузии, где не учли ни одного урока новейшей истории… А еще граждане Грузии должны готовиться к европейским ценам на энергоносители и хлеб, потому что в Грузии, как видно, опять наступает длинная темная ночь голода, холода и взаимной ненависти…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

сша

украина

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, грузия, сша, украина, германия, сергей гаврилов, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, нато, межпарламентская ассамблея православия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, пресс-центр, россия, sputnik