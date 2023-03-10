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https://sputnik-georgia.ru/20230310/posledniy-zaderzhannyy-na-aktsii-v-tbilisi-protesta-vyshel-na-svobodu-275692629.html
Последний задержанный на акции протеста в Тбилиси вышел на свободу
Последний задержанный на акции протеста в Тбилиси вышел на свободу
Обвиняемому грозит от 4 до 7 лет лишения свободы в случае подтверждения вины 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T22:56+0400
2023-03-10T23:03+0400
грузия
новости
происшествия
тбилисский городской суд
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ,10 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал залог в размере 3 тысяч лари Торнике Акопашвили, задержанному за нападение на полицейского на акции протеста в ночь на 8 марта. Прокуратура была согласна на залог и требовала выплаты 5 тысяч лари, адвокаты же настаивали на залоге в размере 1 тысячи лари. Сам обвиняемый своей вины не признал и заявил о насилии со стороны полиции. Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД &gt;&gt;Между тем сторона обвинения считает достаточным доказательством кадры, снятые сотрудниками полиции, подтверждающие вину Акопашвили. Акопашвили грозит от 4 до 7 лет лишения свободы в случае подтверждения вины за нападение на полицейского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах

Последний задержанный на акции протеста в Тбилиси вышел на свободу

22:56 10.03.2023 (обновлено: 23:03 10.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Обвиняемому грозит от 4 до 7 лет лишения свободы в случае подтверждения вины
ТБИЛИСИ,10 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал залог в размере 3 тысяч лари Торнике Акопашвили, задержанному за нападение на полицейского на акции протеста в ночь на 8 марта.
Прокуратура была согласна на залог и требовала выплаты 5 тысяч лари, адвокаты же настаивали на залоге в размере 1 тысячи лари.
Сам обвиняемый своей вины не признал и заявил о насилии со стороны полиции.
Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД >>
Между тем сторона обвинения считает достаточным доказательством кадры, снятые сотрудниками полиции, подтверждающие вину Акопашвили.
Акопашвили грозит от 4 до 7 лет лишения свободы в случае подтверждения вины за нападение на полицейского.
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