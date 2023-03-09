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Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД
Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД
После того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", в Тбилиси началась масштабная протестная акция 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T21:06+0400
2023-03-09T21:06+0400
2023-03-09T21:33+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
грузия
новости
происшествия
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Все задержанные в Тбилиси за административные нарушения участники акций протеста освобождены, сообщили в МВД Грузии. "Все лица, задержанные сотрудниками различных подразделений МВД Грузии по Кодексу административных правонарушений на акциях протеста у территории парламента Грузии 7 и 8 марта текущего года, освобождены", – говорится в заявлении МВД. По данным МВД, часть предстала перед судом, а остальные были освобождены по истечению срока пребывания в следственном изоляторе.Всего на акциях протеста за неподчинение требования полиции и мелкое хулиганство были задержаны 133 человека.В настоящее время на проспекте Руставели вновь проходит акция протеста. Среди требований протестующих было завершение процедуры по отзыву законопроектов об "иноагентах" и освобождение задержанных во время протестов.Решение МВД протестующие встретили аплодисментами.В Тбилиси опять протестуют – центральный проспект города снова заполнен>>Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, происшествия, тбилиси
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, новости, происшествия, тбилиси
Все задержанные на акциях в Тбилиси освобождены – МВД
21:06 09.03.2023 (обновлено: 21:33 09.03.2023)
После того, как парламент Грузии в первом чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния", в Тбилиси началась масштабная протестная акция
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Все задержанные в Тбилиси за административные нарушения участники акций протеста освобождены, сообщили в МВД Грузии.
"Все лица, задержанные сотрудниками различных подразделений МВД Грузии по Кодексу административных правонарушений на акциях протеста у территории парламента Грузии 7 и 8 марта текущего года, освобождены", – говорится в заявлении МВД.
По данным МВД, часть предстала перед судом, а остальные были освобождены по истечению срока пребывания в следственном изоляторе.
Всего на акциях протеста за неподчинение требования полиции и мелкое хулиганство были задержаны 133 человека.
В настоящее время на проспекте Руставели вновь проходит акция протеста. Среди требований протестующих было завершение процедуры по отзыву законопроектов об "иноагентах" и освобождение задержанных во время протестов.
Решение МВД протестующие встретили аплодисментами.
Два дня столица Грузии была охвачена акциями протеста, участники которых выступали против принятого в первом чтении законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В четверг правящая команда, а также инициаторы законопроекта – представители общественного движения "Сила народа", которые входят в состав парламентского большинства, решили отозвать проект закона.
Мирный протест в течение дня приобретал агрессивные формы с наступлением ночи – демонстранты блокировали входы в парламент, сжигали автомобили, разбивали окна законодательного органа и магазинных витрин, кидали "коктейли Молотова" и другие предметы в правоохранителей. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.