https://sputnik-georgia.ru/20230310/premer-vstretilsya-s-novym-rukovoditelem-missii-nablyudateley-es-gruzii-275676155.html

Премьер встретился с новым руководителем Миссии наблюдателей ЕС Грузии

Премьер встретился с новым руководителем Миссии наблюдателей ЕС Грузии

МНЕС работает в Грузии с октября 2008 года в соответствии с соглашением, подписанным Россией и Грузией 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T17:10+0400

2023-03-10T17:10+0400

2023-03-10T17:10+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с новым руководителем Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) Димитриосом Карабалисом, сообщили в пресс-службе правительства. Встреча имела ознакомительный характер. Глава правительства поздравил дипломата с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности. Гарибашвили и Карабалис беседовали о ситуации вдоль границы, неподконтрольной грузинскими властями. Речь также шла о сфере безопасности и вызовах в мире и регионе. На встрече присутствовал глава администрации правительства Реваз Джавелидзе. ОБСЕ готова углубить сотрудничество с Грузией – генсек>>Карабалис занимал должность директора Департамента по России, Украине, Молдове, Южному Кавказу и Центральной Азии в Министерстве иностранных дел Греции. Новый глава Наблюдательной миссии приступил к выполнению своего мандата с 1 февраля 2023 года. Карабалис стал преемником Марека Щигеля, который 14 декабря 2022 года официально завершил свою работу в качестве главы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии. МНЕС – это невооруженная гражданская миссия наблюдателей, которая оказывает поддержку процессам стабилизации и нормализации ситуации в зоне конфликта, в соответствии с шестипунктовым соглашением, подписанным Россией и Грузией в августе 2008 года.МНЕС работает в Грузии с октября 2008 года. Сотрудниками миссии являются 28 стран-участниц Евросоюза.Миссия способствует снижению напряженности путем содействия контактам между сторонами и другими мерами по укреплению доверия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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