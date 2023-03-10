https://sputnik-georgia.ru/20230310/press-sekretar-prezidenta-rf-prokommentirovali-situatsiyu-v-gruzii-275674276.html

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию в Грузии

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ситуацию в Грузии

В Кремле внимательно наблюдают за ситуацией в Грузии 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T14:42+0400

2023-03-10T14:42+0400

2023-03-10T15:13+0400

россия

новости

грузия

дмитрий песков

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что кто-то старательно пытается добавить антироссийские элементы в последние события в Грузии, сообщает РИА Новости. Инициирование законопроектов об "иноагентах" в Грузии привело к масштабным акциям протеста. Одной из причин недовольства протестующих было якобы сходство с российским законом, что отрицали как инициаторы законопроекта, так и в правящей партии "Грузинская мечта". Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>"Одновременно с этим мы видим, что чья-то рука, опять же нельзя сказать невидимая рука - она видимая, мы видим откуда президент Грузии обращается к народу, он же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам. А обращается из Америки. И чья-то видимая рука старательно пытается добавить сюда опять же антироссийские элементы", - сказал Песков.Российские власти видят, какие решения приняла грузинская власть - законопроект снят с обсуждения."Да, это чревато провокациями. И мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью за этим наблюдаем", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. А президент Грузии Саломе Зурабишвили планировала наложить вето на закон, в случае его принятия, и поддерживала протестующих. После двух дней протеста в центре Тбилиси "Грузинская мечта" и инициаторы законопроекта об "иноагентах" – общественная организация "Сила народа" – приняли решение их отозвать. Для завершения процедуры парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, грузия, дмитрий песков, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах