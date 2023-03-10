https://sputnik-georgia.ru/20230310/prizyv-v-armiyu-studentam-ne-grozit-minoborony-gruzii-o-novoy-initsiative-275690734.html

Призыв в армию студентам не грозит: Минобороны Грузии о новой инициативе

Призыв в армию студентам не грозит: Минобороны Грузии о новой инициативе

Студенты, в случае желания, смогут пройти спецкурс, который будет считаться прохождением срочной службы 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T21:51+0400

2023-03-10T21:51+0400

2023-03-10T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Согласно обновленному Кодексу обороны студентам не грозит обычный призыв в силы обороны Грузии, говорится в разъяснении Минобороны Грузии. Парламент Грузии проголосует в первом чтении за обновленную версию закона после 20 марта. Кодекс по новому регулирует призыв на срочную службу и другие вопросы, связанные с грузинской армией. По данным Минобороны, студенты, в случае желания, смогут пройти спецкурс, который будет считаться прохождением срочной службы. Курс подразумевает либо прохождение раз в год учений, длящихся месяц, в течение четырех лет, либо двухгодичной программы подготовки младших офицеров без отрыва от учебы в вузе. Во втором случае с академической степенью студенты получат звание лейтенанта. Другие новшества призыва Согласно поправкам возраст призывников останется неизменным – с 18 до 27 лет. Сам призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Призыву на срочную службу не будут подлежать: Кроме того, по решению правительства от военной службы могут освободить особо талантливых детей. При этом члены парламента, единственные сыновья и прошедшие службу в других странах могут по желанию пройти службу в Грузии. По действующему законодательству, срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков. А вот по новой норме проходящие срочную службу сроком в полгода и в восемь месяцев получат оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней, а при службе сроком 11 месяцев отпуск составит 15 календарных дней. Каждому срочнику будут полагаться еще 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. За год от армии в Грузии откосили 12 тысяч человек >>Кроме того, срочникам при любом из трех вариантов службы будет полагаться отдых в официальные выходные дни. Исключением станут лишь учения или особый режим, а также дисциплинарное наказание. А также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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