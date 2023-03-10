https://sputnik-georgia.ru/20230310/raboty-niko-pirosmani-vernut-v-natsionalnuyu-galereyu-posle-intsidenta-na-aktsii-protesta-275686632.html

Работы Нико Пиросмани вернут в Национальную галерею после инцидента на акции протеста

Работы Нико Пиросмани вернут в Национальную галерею после инцидента на акции протеста

А выставка работ скульптора Карло Григолия "Запретное искусство" с 10 марта доступна для посетителей 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T19:41+0400

2023-03-10T19:41+0400

2023-03-10T19:41+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

новости

грузия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/21/237272134_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_619a04f0c87b9545a47b631dc98ab596.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Выставка картин известного грузинского художника Нико Пиросмани, которые пришлось перенести в хранилище из-за акций протеста в Тбилиси, вновь будет доступна для посетителей Национальной галереи им. Дмитрия Шеварднадзе с 14 марта. С сегодняшнего дня в обычном режиме работает первый этаж Национальной галереи, где проходит персональная выставка работ скульптора Карло Григолия "Запретное искусство". А с 14 марта, помимо работ Нико Пиросмани, на втором этаже галереи можно будет увидеть постоянную выставку современной грузинской скульптуры, где представлены работы Важи Меликишвили и Русудан Гачечиладзе. Экспонаты Национальной галереи взяты под особую охрану из-за акций протеста в Тбилиси>>Во время акции протеста, 8 марта, в галерею, которая находится на проспекте Руставели в центре Тбилиси, недалеко от парламента, ворвались противники принятия законопроекта об "иноагентах", чтобы скрыться от спецназа. Тогда участники акции выломали дверь и заняли первый выставочный зал галереи, где находятся работы великого грузинского художника Нико Пиросмани. Их удалось вывести на улицу через несколько минут, работы не пострадали. В связи с этим было принято решение временно перенести экспонаты Пиросмани, Зданевича, Кобуладзе, Сидамон-Эристави и другие в охраняемые выставочные пространства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, культура