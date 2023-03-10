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https://sputnik-georgia.ru/20230310/raboty-niko-pirosmani-vernut-v-natsionalnuyu-galereyu-posle-intsidenta-na-aktsii-protesta-275686632.html
Работы Нико Пиросмани вернут в Национальную галерею после инцидента на акции протеста
Работы Нико Пиросмани вернут в Национальную галерею после инцидента на акции протеста
А выставка работ скульптора Карло Григолия "Запретное искусство" с 10 марта доступна для посетителей 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T19:41+0400
2023-03-10T19:41+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
новости
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Выставка картин известного грузинского художника Нико Пиросмани, которые пришлось перенести в хранилище из-за акций протеста в Тбилиси, вновь будет доступна для посетителей Национальной галереи им. Дмитрия Шеварднадзе с 14 марта. С сегодняшнего дня в обычном режиме работает первый этаж Национальной галереи, где проходит персональная выставка работ скульптора Карло Григолия "Запретное искусство". А с 14 марта, помимо работ Нико Пиросмани, на втором этаже галереи можно будет увидеть постоянную выставку современной грузинской скульптуры, где представлены работы Важи Меликишвили и Русудан Гачечиладзе. Экспонаты Национальной галереи взяты под особую охрану из-за акций протеста в Тбилиси&gt;&gt;Во время акции протеста, 8 марта, в галерею, которая находится на проспекте Руставели в центре Тбилиси, недалеко от парламента, ворвались противники принятия законопроекта об "иноагентах", чтобы скрыться от спецназа. Тогда участники акции выломали дверь и заняли первый выставочный зал галереи, где находятся работы великого грузинского художника Нико Пиросмани. Их удалось вывести на улицу через несколько минут, работы не пострадали. В связи с этим было принято решение временно перенести экспонаты Пиросмани, Зданевича, Кобуладзе, Сидамон-Эристави и другие в охраняемые выставочные пространства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, культура
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, грузия, культура

Работы Нико Пиросмани вернут в Национальную галерею после инцидента на акции протеста

19:41 10.03.2023
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli / Национальная галерея Грузии ("Голубая галерея")
Национальная галерея Грузии (Голубая галерея) - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2023
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli /
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А выставка работ скульптора Карло Григолия "Запретное искусство" с 10 марта доступна для посетителей
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Выставка картин известного грузинского художника Нико Пиросмани, которые пришлось перенести в хранилище из-за акций протеста в Тбилиси, вновь будет доступна для посетителей Национальной галереи им. Дмитрия Шеварднадзе с 14 марта.
С сегодняшнего дня в обычном режиме работает первый этаж Национальной галереи, где проходит персональная выставка работ скульптора Карло Григолия "Запретное искусство".
А с 14 марта, помимо работ Нико Пиросмани, на втором этаже галереи можно будет увидеть постоянную выставку современной грузинской скульптуры, где представлены работы Важи Меликишвили и Русудан Гачечиладзе.
Экспонаты Национальной галереи взяты под особую охрану из-за акций протеста в Тбилиси>>
Во время акции протеста, 8 марта, в галерею, которая находится на проспекте Руставели в центре Тбилиси, недалеко от парламента, ворвались противники принятия законопроекта об "иноагентах", чтобы скрыться от спецназа.
Тогда участники акции выломали дверь и заняли первый выставочный зал галереи, где находятся работы великого грузинского художника Нико Пиросмани. Их удалось вывести на улицу через несколько минут, работы не пострадали.
В связи с этим было принято решение временно перенести экспонаты Пиросмани, Зданевича, Кобуладзе, Сидамон-Эристави и другие в охраняемые выставочные пространства.
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