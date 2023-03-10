https://sputnik-georgia.ru/20230310/vopros-o-nakazanii-dlya-lidera-partii-girchi-otlozhen-nazvany-prichiny-275692764.html
Вопрос о наказании для лидера партии "Гирчи" отложен: названы причины
Вопрос о наказании для лидера партии "Гирчи" отложен: названы причины
Джапаридзе и Мосиашвили задержали в ночь на 8 марта на акции по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении требованию полиции 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T23:18+0400
2023-03-10T23:18+0400
2023-03-10T23:18+0400
грузия
новости
политика
зураб джапаридзе
тбилисский городской суд
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ,10 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд отложил до 5 апреля слушания об избрании административного наказания лидеру партии "Гирчи – больше свободы" Зурабу Джапаридзе и члену его партии Нике Мосиашвили, обвиняемых по делу об акции протеста в ночь на 8 марта. Джапаридзе и Мосиашвили задержали в ночь на 8 марта на акции по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении требованию полиции и отпустили спустя 48 часов. По данным адвокатов, у Ники Мосиашвили сотрясение мозга, а у Джапаридзе – коронавирус. После ознакомления с медицинскими документами суд принял решение отложить процесс. Последний задержанный на акции в Тбилиси протеста вышел на свободу >>Кроме того, на суде адвокаты представили заключение Народного защитника, подтверждающее, что Джапаридзе и Мосиашвили стали объектами насилия со стороны полиции, потребовали представить на суде полную запись задержания их подзащитных и выслушать свидетелей. Суд согласился на все ходатайства адвокатов. На следующий день, после задержания Джапаридзе и Мосиашвили, специальная следственная служба начала расследование дела о возможном превышении полномочий со стороны полиции в их отношении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, зураб джапаридзе, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, зураб джапаридзе, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах
Вопрос о наказании для лидера партии "Гирчи" отложен: названы причины
Джапаридзе и Мосиашвили задержали в ночь на 8 марта на акции по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении требованию полиции
ТБИЛИСИ,10 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд отложил до 5 апреля слушания об избрании административного наказания лидеру партии "Гирчи – больше свободы" Зурабу Джапаридзе и члену его партии Нике Мосиашвили, обвиняемых по делу об акции протеста в ночь на 8 марта.
Джапаридзе и Мосиашвили задержали в ночь на 8 марта на акции по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении требованию полиции и отпустили спустя 48 часов.
По данным адвокатов, у Ники Мосиашвили сотрясение мозга, а у Джапаридзе – коронавирус. После ознакомления с медицинскими документами суд принял решение отложить процесс.
Кроме того, на суде адвокаты представили заключение Народного защитника, подтверждающее, что Джапаридзе и Мосиашвили стали объектами насилия со стороны полиции, потребовали представить на суде полную запись задержания их подзащитных и выслушать свидетелей.
Суд согласился на все ходатайства адвокатов.
На следующий день, после задержания Джапаридзе и Мосиашвили, специальная следственная служба начала расследование дела о возможном превышении полномочий со стороны полиции в их отношении.