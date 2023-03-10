https://sputnik-georgia.ru/20230310/zakonoproekt-ob-inoagentakh-v-gruzinskoy-mechte-rasskazali-o-glavnoy-oshibke-275679938.html

Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке

Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не смогла донести до общественности информацию о том, чему реально... 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T18:18+0400

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не смогла донести до общественности информацию о том, чему реально служил законопроект об "иноагентах", заявил депутат от большинства Георгий Кахиани. После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали. В то же время дезинформация сделала свое дело, добавил депутат. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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