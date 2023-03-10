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Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке
Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не смогла донести до общественности информацию о том, чему реально... 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T18:18+0400
2023-03-10T18:18+0400
2023-03-10T18:48+0400
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акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не смогла донести до общественности информацию о том, чему реально служил законопроект об "иноагентах", заявил депутат от большинства Георгий Кахиани. После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали. В то же время дезинформация сделала свое дело, добавил депутат. Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии. Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, сша, георгий кахиани, грузинская мечта, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
грузия, политика, новости, тбилиси, сша, георгий кахиани, грузинская мечта, совет европы, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах, акции, акции протеста
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не смогла донести до общественности информацию о том, чему реально служил законопроект об "иноагентах", заявил депутат от большинства Георгий Кахиани.
После двух дней протеста в Тбилиси парламент провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали.
"Факт, что когда следует подобный резонанс со стороны общественности, то, естественно, принятие законопроекта в первом чтении было ошибкой. Но не потому, что по своему содержанию законопроект не соответствует нашим нынешним интересам. А потому, что, по всей видимости, мы не смогли донести до общественности то, чему служил этот закон", – заявил Кахиани.
В то же время дезинформация сделала свое дело, добавил депутат.
Категорически против принятия закона об "иноагентах" выступила грузинская оппозиция, президент, Госдеп США, внешнеполитическая служба Евросоюза, комиссар Совета Европы по правам человека и представительство ООН в Грузии.
Одним из главных отличий первого законопроекта от второго (аналога американского) являлось то, что агентами иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом, по словам авторов, принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент". Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации.