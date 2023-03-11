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Бизнес граждан России в Грузии – сколько ИП открыто в стране за год

Бизнес граждан России в Грузии – сколько ИП открыто в стране за год

ИП открывается в Грузии за один день при наличии всех необходимых документов 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T15:05+0400

2023-03-11T15:05+0400

2023-03-11T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Порядка 16 тысяч россиян зарегистрировались в Грузии в качестве индивидуальных предпринимателей в период с 24 февраля 2022 года по 8 февраля 2023 года, говорится в информации Агентства публичного реестра в ответ на запрос депутата парламента от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Пааты Манджгаладзе. По данным агентства, в указанный период времени в качестве индвидуальных предпринимателей зарегистрировались 15 917 граждан России. Сколько граждан России приехали в Грузию и сколько остались - ответ главы МВД>>Индивидуальный предприниматель (ИП) – физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, зарегистрированное в Реестре Грузии в качестве предпринимателя. Чтобы открыть ИП в Грузии гражданину нужно обратиться в любую территориальную службу Дома юстиции или Агентства развития государственных услуг и предъявить следующие документы: заявление, копию удостоверения личности и документ, подтверждающий оплату регистрационного обслуживания. Если недвижимость, где будет зарегистрировано ИП, не является собственностью гражданина, нужно предъявить согласие собственника или договор о пользовании указанным объектом. Как открыть ИП в Грузии>>Регистрация происходит за один рабочий день. Индивидуальный предприниматель может воспользоваться льготным режимом налогообложения: если его доход в год не превышает 30 тысяч лари (примерно 12,5 тысяч долларов), то он освобожден от налогов. Это правило не распространяется на торговлю, работу финансовых компаний (например, пунктов обмена валюты), и лицензируемые виды деятельности, и ИП с сотрудниками. Если бизнесмен заработал до 100 тысяч лари (примерно 42 тысячи долларов), то ему придется заплатить 5% подоходного налога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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