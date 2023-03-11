https://sputnik-georgia.ru/20230311/kieva-ne-smozhet-sdelat-ukrainu-trupom---medvedchuk-275704910.html

Киев не сможет сделать Украину трупом – Медведчук

Киев не сможет сделать Украину трупом – Медведчук

Оппозиционный политик Виктор Медведчук прокомментировал требование властей Украины покинуть монахов УПЦ Киево-Печерскую лавру 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T18:07+0400

2023-03-11T18:07+0400

2023-03-11T18:34+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Украина превратилась в творение Франкенштейна, но украинцы – не зомби, а у властей Киева не получится сделать страну трупом, говорится в заявлении украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, поступившем в распоряжение РИА Новости. Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) до 29 марта покинуть здания заповедника. Политик напомнил, что "даже во времена фашистской оккупации приходы канонической православной церкви нацисты не закрывали". По словам политика, "у народа отбирается последнее – вера". У украинского народа отняли и русский язык, являющийся родным для миллионов граждан Украин, а также права и свободы, поставив "лживую, вороватую и преступную власть выше всяких законов, отдав народ в руки безумных нацистских бандитов, плодя доносчиков и беспредельщиков", отметил он.Тем самым у народа Украины забрали мир и процветание, поскольку власть Владимира Зеленского не желает признаться в ошибках и лжи перед своими избирателями. У украинского народа крадут душу, язык, сердце, разум и совесть, а украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, ненавидящее все живое и естественное, желающее уничтожить мир на планете, отметил политик"Но у киевской власти не получится сделать Украину трупом, опасным зомби. Украинцы – живая, духовная, справедливая нация. Украинцы не зомби, есть другая Украина, настоящая, истинная, славянская, православная, которая не позволит навязать сатанизм и беззаконие. И сегодня предатели украинского народа, украинской культуры и украинской веры слышат наш голос и понимают, что их зловещее черное нутро становится с каждым днем все очевиднее. И каждому воздастся по заслугам. Уничтожение истинной православной веры только укрепляет народ. Православную веру, как и народ, не уничтожить!" – заключил Медведчук. Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) – конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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