https://sputnik-georgia.ru/20230311/ssora-zavershilas-ubiystvom---chto-proizoshlo-v-batumi-275704023.html

Ссора завершилась убийством – что произошло в Батуми

Ссора завершилась убийством – что произошло в Батуми

Раненый мужчина в возрасте до 30 лет умер в машине "скорой помощи" 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T17:05+0400

2023-03-11T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Спор между двумя молодыми людьми в черноморском городе Батуми перешел в поножовщину, раненый скончался в машине "скорой помощи", сообщает Первый канал. По данным телеканала, ссора случилась прямо на улице и переросла в драку. Один из спорящих ударил второго, мужчину в возрасте до 30 лет, ножом несколько раз. Мужчина скончался в машине "скорой помощи". Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжких повреждений здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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