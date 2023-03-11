https://sputnik-georgia.ru/20230311/ssora-zavershilas-ubiystvom---chto-proizoshlo-v-batumi-275704023.html
Ссора завершилась убийством – что произошло в Батуми
Ссора завершилась убийством – что произошло в Батуми
Раненый мужчина в возрасте до 30 лет умер в машине "скорой помощи" 11.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-11T17:05+0400
2023-03-11T17:05+0400
2023-03-11T17:14+0400
происшествия
грузия
новости
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269114426_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6a086e1ad5ea629e7bb5e952c7475d79.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Спор между двумя молодыми людьми в черноморском городе Батуми перешел в поножовщину, раненый скончался в машине "скорой помощи", сообщает Первый канал. По данным телеканала, ссора случилась прямо на улице и переросла в драку. Один из спорящих ударил второго, мужчину в возрасте до 30 лет, ножом несколько раз. Мужчина скончался в машине "скорой помощи". Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжких повреждений здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269114426_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a18e989d1d4b7b3bc1fdc28b9c1a05eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Ссора завершилась убийством – что произошло в Батуми
17:05 11.03.2023 (обновлено: 17:14 11.03.2023)
Раненый мужчина в возрасте до 30 лет умер в машине "скорой помощи"
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Спор между двумя молодыми людьми в черноморском городе Батуми перешел в поножовщину, раненый скончался в машине "скорой помощи", сообщает Первый канал.
По данным телеканала, ссора случилась прямо на улице и переросла в драку. Один из спорящих ударил второго, мужчину в возрасте до 30 лет, ножом несколько раз.
Мужчина скончался в машине "скорой помощи".
Уголовное дело возбуждено по статье "Нанесение тяжких повреждений здоровью".