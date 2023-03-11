https://sputnik-georgia.ru/20230311/verkhniy-lars-segodnya--zaprescheno-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-dlya-gruzovikov-275697235.html
Верхний Ларс сегодня – запрещено движение к границе с Россией для грузовиков
Верхний Ларс сегодня – запрещено движение к границе с Россией для грузовиков
Обильный снегопад и гололед создали проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ 11.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-11T08:58+0400
2023-03-11T08:58+0400
2023-03-11T08:58+0400
грузия
новости
погода
верхний ларс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24770/35/247703598_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3325476230c5aba20012816327a8157c.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за обильного снегопада и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24770/35/247703598_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_f562f15a796e0445f12f421e6e60efd3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, верхний ларс
грузия, новости, погода, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня – запрещено движение к границе с Россией для грузовиков
Обильный снегопад и гололед создали проблемы на дороге, ведущей к границе Грузии с РФ
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за обильного снегопада и гололеда, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби (93-107 км) трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.