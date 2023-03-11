https://sputnik-georgia.ru/20230311/vybory-v-gruzii-2023-tsik-zavershil-priem-zayavok-na-vakantnye-mesta-v-komissiyakh-275704606.html

Выборы в Грузии 2023: ЦИК завершил прием заявок на вакантные места в комиссиях

Выборы в Грузии 2023: ЦИК завершил прием заявок на вакантные места в комиссиях

Промежуточные выборы пройдут на 164 участках в Грузии 29 апреля 11.03.2023, Sputnik Грузия

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промежуточные выборы 2023

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Завершен прием заявок на вакантные места в избирательных комиссиях к промежуточным и внеочередным выборам в Грузии, говорится в сообщении ЦИК Грузии. Выборы пройдут на 164 участках в Грузии 29 апреля. На выборах жители конкретных регионов и районов будут выбирать мажоритарного депутата парламента от Поти, Сенаки и Хоби; мажоритарных депутатов в сакребуло районов Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси; мэров районов Цагери и Терджола. По данным ЦИК, на 1 312 мест в участковых комиссиях заявки подали 1 347 человек, из которых 171 – в электронной форме. Из общего числа кандидатов 77,13% – женщины. Промежуточные выборы в Грузии: стартовала предвыборная кампания >>При этом на восемь вакантных мест на 137 участках из 164 претендует восемь кандидатов, в остальных участка кандидатам придется побороться, чтобы занять место. Самый высокий конкурс на двух участках – 11 кандидатов на восемь мест. Отбор членов комиссии пройдет с 11 по 14 марта. Выборы будут проходить по электронной системе, при этом впервые в истории система электронного голосования будет применена в крупном масштабе. Регистрация партий, избирательных блоков и инициативных групп завершится 24 марта. Их порядковые номера в бюллетенях будут известны после 30 марта. В тот же день начнут свою работу районные избирательные комиссии. На сегодняшний день регистрацию для участия в выборах прошли уже пять партий: правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Европейская Грузия – движение за свободу" , "Стратегия Агмашенебели", "За социальную справедливость" и "Свободная Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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