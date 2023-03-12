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Депутат: цель радикальной оппозиции – открыть в Грузии второй фронт
Депутат: цель радикальной оппозиции – открыть в Грузии второй фронт
Радикальная оппозиция не имеет ничего общего с миром в Грузии и вступлением страны в Евросоюз, заявил депутат 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T20:11+0400
2023-03-12T20:11+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Радикальная оппозиция хочет захватить власть и открыть в Грузии второй фронт, заявил депутат от парламентского большинства, один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили, комментируя выступление экс-министра обороны Грузии Вано Мерабишвили. Об обязательной смене власти заявил экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили 10 марта в эфире "Укринформ" в программе Save Misha, посвященной бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он также заявил, что надеется на поддержку грузинского общества. По его словам, радикальная оппозиция обещает воевать против России и такими заявлениями заручается поддержкой извне. "Они считают, что их главная цель – прийти к власти, а единственная внешняя поддержка для прихода к власти заключается в том, что они утверждают, что если мы придем к власти, то будем воевать против России, и этим они хотят найти союзника и сторонника извне", – сказал Кадагишвили. Как отметил политик, радикальная оппозиция не преследует цели сохранить в Грузии мир и помочь стране во вступлении в Евросоюз. "Мы не допустим этой ошибки" – глава Минобороны Грузии о возможном открытии второго фронта &gt;&gt;Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что если бы у власти было "Нацдвижение", то в стране был бы второй фронт и они бы превратили страну в полигон. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, вано мерабишвили, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, новости, политика, ираклий кадагишвили, вано мерабишвили, обострение ситуации вокруг украины 2022

Депутат: цель радикальной оппозиции – открыть в Грузии второй фронт

20:11 12.03.2023
© photo: Sputnik / StringerВано Мерабишвили выходит на свободу из тюрьмы
Вано Мерабишвили выходит на свободу из тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Радикальная оппозиция не имеет ничего общего с миром в Грузии и вступлением страны в Евросоюз, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Радикальная оппозиция хочет захватить власть и открыть в Грузии второй фронт, заявил депутат от парламентского большинства, один из лидеров "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили, комментируя выступление экс-министра обороны Грузии Вано Мерабишвили.
Об обязательной смене власти заявил экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили 10 марта в эфире "Укринформ" в программе Save Misha, посвященной бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Он также заявил, что надеется на поддержку грузинского общества.

"Эта радикальная оппозиция не имеет ничего общего с миром в Грузии и вступлением Грузии в Евросоюз. Их цель – захватить власть и открыть второй фронт в Грузии", – сказал Кадагишвили.

По его словам, радикальная оппозиция обещает воевать против России и такими заявлениями заручается поддержкой извне.
"Они считают, что их главная цель – прийти к власти, а единственная внешняя поддержка для прихода к власти заключается в том, что они утверждают, что если мы придем к власти, то будем воевать против России, и этим они хотят найти союзника и сторонника извне", – сказал Кадагишвили.
Как отметил политик, радикальная оппозиция не преследует цели сохранить в Грузии мир и помочь стране во вступлении в Евросоюз.
"Мы не допустим этой ошибки" – глава Минобороны Грузии о возможном открытии второго фронта >>
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что если бы у власти было "Нацдвижение", то в стране был бы второй фронт и они бы превратили страну в полигон.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.
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