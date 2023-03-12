https://sputnik-georgia.ru/20230312/gruzinskaya-mechta-ne-dopustit-otkrytiya-vtorogo-fronta---garibashvili-275720735.html
"Грузинская мечта" не допустит открытия второго фронта – Гарибашвили
"Грузинская мечта" не допустит открытия второго фронта – Гарибашвили
Само понятие второго фронта в контексте с Грузией впервые упомянули украинские политики, заявил премьер 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T22:21+0400
2023-03-12T22:21+0400
2023-03-12T23:12+0400
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ираклий гарибашвили
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обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Пока "Грузинская мечта" у власти она не допустит открытие второго фронта на территории Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об иноагентах. В результате правящая партия отозвала оба законопроекта. По словам Гарибашвили, само понятие второго фронта в контексте с Грузией впервые упомянули украинские политики, в частности, секретарь СНБО Украины Алексея Данилова. Кроме того, по словам Гарибашвили, бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили уже признался в том, что деструктивная партия "Единое национальное движение" хочет свергнуть власть в Грузии и открыть второй фронт. При этом, как отметил премьер, в радикальной оппозиции понимают, что путем выборов им этого добиться нереально. Депутат: цель радикальной оппозиции – открыть в Грузии второй фронт >>По словам премьера, на Украине очень сложная ситуация, поэтому странно, когда президент этой страны находит время для комментария событий в Грузии. В частности, выступление президента Украины Владимира Зеленского в поддержку акции протеста в Тбилиси, говорит о том, что "эти люди заинтересованы в дистабилизации в Грузии". Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Грузинская мечта" не допустит открытия второго фронта – Гарибашвили
22:21 12.03.2023 (обновлено: 23:12 12.03.2023)
Само понятие второго фронта в контексте с Грузией впервые упомянули украинские политики, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Пока "Грузинская мечта" у власти она не допустит открытие второго фронта на территории Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об иноагентах. В результате правящая партия отозвала оба законопроекта.
"В последние дни мы получили полную люстрацию всех тех людей, которые поддерживают открытие второго фронта и дестабилизацию в стране. Здесь объединились более 300 НПО и, конечно же, "Единое национальное движение". Главная цель "Единого национального движения" – ввязать Грузию в войну", – сказал Гарибашвили в эфире телеканала "Имеди".
По словам Гарибашвили, само понятие второго фронта в контексте с Грузией впервые упомянули украинские политики, в частности, секретарь СНБО Украины Алексея Данилова.
Кроме того, по словам Гарибашвили, бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили уже признался в том, что деструктивная партия "Единое национальное движение" хочет свергнуть власть в Грузии и открыть второй фронт. При этом, как отметил премьер, в радикальной оппозиции понимают, что путем выборов им этого добиться нереально.
По словам премьера, на Украине очень сложная ситуация, поэтому странно, когда президент этой страны находит время для комментария событий в Грузии. В частности, выступление президента Украины Владимира Зеленского в поддержку акции протеста в Тбилиси, говорит о том, что "эти люди заинтересованы в дистабилизации в Грузии".
"Присмотрите за своей страной, а мы присмотрим за своей", – сказал Гарибашвили.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.