https://sputnik-georgia.ru/20230312/gruzinskaya-mechta-ne-dopustit-otkrytiya-vtorogo-fronta---garibashvili-275720735.html

"Грузинская мечта" не допустит открытия второго фронта – Гарибашвили

"Грузинская мечта" не допустит открытия второго фронта – Гарибашвили

Само понятие второго фронта в контексте с Грузией впервые упомянули украинские политики, заявил премьер 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T22:21+0400

2023-03-12T22:21+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Пока "Грузинская мечта" у власти она не допустит открытие второго фронта на территории Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об иноагентах. В результате правящая партия отозвала оба законопроекта. По словам Гарибашвили, само понятие второго фронта в контексте с Грузией впервые упомянули украинские политики, в частности, секретарь СНБО Украины Алексея Данилова. Кроме того, по словам Гарибашвили, бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили уже признался в том, что деструктивная партия "Единое национальное движение" хочет свергнуть власть в Грузии и открыть второй фронт. При этом, как отметил премьер, в радикальной оппозиции понимают, что путем выборов им этого добиться нереально. Депутат: цель радикальной оппозиции – открыть в Грузии второй фронт >>По словам премьера, на Украине очень сложная ситуация, поэтому странно, когда президент этой страны находит время для комментария событий в Грузии. В частности, выступление президента Украины Владимира Зеленского в поддержку акции протеста в Тбилиси, говорит о том, что "эти люди заинтересованы в дистабилизации в Грузии". Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, вано мерабишвили, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022