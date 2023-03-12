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Маск может купить обанкротившийся банк США

Маск может купить обанкротившийся банк США

SVB стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса 2008 года 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T12:46+0400

2023-03-12T12:46+0400

2023-03-12T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter."Я открыт для этой идеи", – написал предприниматель.Так он ответил на комментарий пользователя, предложившего соцсети, которой владеет Маск, купить SVB и сделать его электронным банком.Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса.Один из крупнейших банков США Silicon Valley закрылся >>Silicon Valley Bank, специализировавшийся на стартапах Кремниевой долины, 8 марта объявил о продаже практически всех имеющихся ценных бумаг и после уплаты налогов получил убыток 1,8 миллиарда долларов.На следующий день банк попытался привлечь капитал в два миллиарда долларов, однако безуспешно. Акции банка обрушились более чем на 60 процентов, а 10 марта торги вообще были приостановлены. В результате 9 марта банковский сектор США просел на 6,5 процента, а 10 марта – на 3,5 процента. После этого SVB нанял консультантов для изучения возможности продажи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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