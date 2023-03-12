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Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последние данные

Самые главные нарушения на акциях протеста в Грузии – последние данные

Из общего количества уличенных в мелком хулиганстве 47 несовершеннолетних 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T09:00+0400

2023-03-12T09:00+0400

2023-03-12T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Сотрудники полиции в период с 1 января 2022 года по 16 января 2023 года зафиксировали 4,5 тысячи фактов неподчинения требованиям полиции и около четырех тысяч фактов мелкого хулиганства, говорится в материалах МВД Грузии. "Неподчинение требованию сотрудника полиции" и "мелкое хулиганство" являются самыми распространенными административными правонарушениями в Грузии на акциях. Только за последние три дня протестов в Тбилиси по этим статьям Кодекса административных правонарушений были задержаны 133 человека. Согласно официальным данным МВД Грузии, в 2022 году за неподчинение требованию полиции были привлечены 4 285 человек, из которых 132 женщины. Последний задержанный на акции протеста в Тбилиси вышел на свободу>>Средний возраст привлеченных к административной ответственности за это правонарушение от 18 до 40 лет. Кроме того, полиция также привлекла 63 несовершеннолетних и 41 человека старше 60 лет. Что касается мелкого хулиганства, то за вышеуказанный период полиция привлекла к административной ответственности 3 308 человек, из которых 139 женщин. Из всех уличенных в мелком хулиганстве 47 несовершеннолетних и 48 человек старше 60. Наибольшая часть фактов неподчинения требованию полиции и мелкого хулиганства фиксируется в традиционных для Грузии эпицентрах протеста – Тбилиси и Аджарии, а меньше всего в Гурии и Мцхета-Мтианети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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