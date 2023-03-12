https://sputnik-georgia.ru/20230312/skolko-gruzinskikh-studentov-uekhali-na-obuchenie-za-granitsu---dannye-statistiki-275714601.html
Сколько грузинских студентов уехали на обучение за границу – данные статистики
Сколько грузинских студентов уехали на обучение за границу – данные статистики
В 2022/2023 учебном году в грузинских ВУЗах учатся 21,2 тысячи студентов, что на 43,2% больше, чем в прошлом учебном году 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T14:29+0400
2023-03-12T14:29+0400
2023-03-12T14:33+0400
грузия
общество
новости
образование
студенты
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23756/02/237560274_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b875779d88278cff6892e7d7be44e0fd.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Число студентов из Грузии, которые учатся за границей в 2022/2023 учебном году увеличилось на 239 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составляет 723 студента, данные приводит Национальная служба статистики Грузии. По данным "Сакстат", количество студентов, направленных на обучение за границу из государственных высших учебных заведений, в 2,6 раза выше, чем из частных. В то же время растет число иностранных студентов, которые выбирают Грузию для получения высшего образования. Так, в 2022/2023 учебном году в грузинских ВУЗах учатся 21,2 тысячи студентов, что на 43,2% больше, чем в прошлом учебном году. Студенты-физики из Грузии получили стипендию на учебу в ведущих вузах Европы и США >>Всего 1,9 % студентов моложе 18 лет, 79,8 % – в возрасте от 18 до 23 лет и 18% – старше 24 лет. Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учатся более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета. Образование по-грузински и по существу: что мешает грузинам знать больше? >>Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства. В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства – в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23756/02/237560274_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1bb832043a6831dc3e078b6fcdb427c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, образование, студенты, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, общество, новости, образование, студенты, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько грузинских студентов уехали на обучение за границу – данные статистики
14:29 12.03.2023 (обновлено: 14:33 12.03.2023)
В 2022/2023 учебном году в грузинских ВУЗах учатся 21,2 тысячи студентов, что на 43,2% больше, чем в прошлом учебном году
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Число студентов из Грузии, которые учатся за границей в 2022/2023 учебном году увеличилось на 239 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составляет 723 студента, данные приводит Национальная служба статистики Грузии.
По данным "Сакстат", количество студентов, направленных на обучение за границу из государственных высших учебных заведений, в 2,6 раза выше, чем из частных.
В то же время растет число иностранных студентов, которые выбирают Грузию для получения высшего образования. Так, в 2022/2023 учебном году в грузинских ВУЗах учатся 21,2 тысячи студентов, что на 43,2% больше, чем в прошлом учебном году.
Всего 1,9 % студентов моложе 18 лет, 79,8 % – в возрасте от 18 до 23 лет и 18% – старше 24 лет.
Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учатся более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году.
Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета.
Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства.
В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства – в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.