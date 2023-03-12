https://sputnik-georgia.ru/20230312/skolko-gruzinskikh-studentov-uekhali-na-obuchenie-za-granitsu---dannye-statistiki-275714601.html

Сколько грузинских студентов уехали на обучение за границу – данные статистики

Сколько грузинских студентов уехали на обучение за границу – данные статистики

В 2022/2023 учебном году в грузинских ВУЗах учатся 21,2 тысячи студентов, что на 43,2% больше, чем в прошлом учебном году 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T14:29+0400

2023-03-12T14:29+0400

2023-03-12T14:33+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Число студентов из Грузии, которые учатся за границей в 2022/2023 учебном году увеличилось на 239 по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составляет 723 студента, данные приводит Национальная служба статистики Грузии. По данным "Сакстат", количество студентов, направленных на обучение за границу из государственных высших учебных заведений, в 2,6 раза выше, чем из частных. В то же время растет число иностранных студентов, которые выбирают Грузию для получения высшего образования. Так, в 2022/2023 учебном году в грузинских ВУЗах учатся 21,2 тысячи студентов, что на 43,2% больше, чем в прошлом учебном году. Студенты-физики из Грузии получили стипендию на учебу в ведущих вузах Европы и США >>Всего 1,9 % студентов моложе 18 лет, 79,8 % – в возрасте от 18 до 23 лет и 18% – старше 24 лет. Всего, согласно данным "Сакстат", в 2022/2023 учебном году в высших учебных заведениях Грузии учатся более 160 тысяч студентов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем учебном году. Поступить в грузинские вузы возможно на основании сдачи Единых национальных экзаменов, во время которых абитуриенты должны сдать три обязательных предмета и один по выбору университета. Образование по-грузински и по существу: что мешает грузинам знать больше? >>Зачисление происходит на основании полученных баллов. От них же зависит и процент финансирования от государства. В Грузии студенты пользуются определенными льготами от государства – в том числе льготами на транспорт, на оформление документов, на посещение заповедников, музеев и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, образование, студенты, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"