https://sputnik-georgia.ru/20230312/spiker-parlamenta-gruzii-dostizhenie-depolyarizatsii-v-strane-prakticheski-nevozmozhno-275712884.html

Спикер парламента Грузии: достижение деполяризации в стране практически невозможно

Спикер парламента Грузии: достижение деполяризации в стране практически невозможно

Западные партнеры недостаточно отмежевываются от радикальной оппозиции, сетует председатель парламента 12.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-12T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Выполнение Грузией первого пункта из 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе – решение политической поляризации практически невозможно, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Деполяризация – одно из главных условий для вступления Грузии в ЕС и входит в число 12 рекомендаций, которые должна выполнить страна для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Он также отметил, что 12 пункт рекомендаций – избрание нового Народного защитника – был реализован без участия в обсуждениях партий "Единое Национальное движение" и "Лело". По словам Папуашвили, как можно ожидать участия в реализации 12 пунктов от радикальной оппозиции, которая использовала пропагандистский нарратив во время акций протеста в Тбилиси несколько дней назад. Когда часть населения, представители НПО и оппозиции выступили против принятия так называемого закона "об иноагентах". Три дня протестов, во главе которых стояли студенты и молодежь, привели к тому, что правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" выполнила все их требования за кратчайшие сроки: законопроекты об "иноагентах" были отозваны, а все задержанные во время беспорядков на акциях были освобождены. "Сила народа" продолжает настаивать на полезности законопроекта об иноагентах >>Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС в прошлом году. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Грузия рассчитывает на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз в 2023 году. Ожидается, что официальное заключение Еврокомиссии по выполнению Грузией 12 рекомендаций будет готово осенью. Окончательное решение по статусу кандидата должен принять Европейский совет единогласным решением глав всех 27 государств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, парламент грузии