https://sputnik-georgia.ru/20230311/sila-naroda-prodolzhaet-nastaivat-na-poleznosti-zakonoproekta-ob-inoagentakh-275701340.html

"Сила народа" продолжает настаивать на полезности законопроекта об иноагентах

"Сила народа" продолжает настаивать на полезности законопроекта об иноагентах

Один из инициаторов законопроекта об "иноагентах" еще раз отметил важность инициативы 11.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-11T14:25+0400

2023-03-11T14:25+0400

2023-03-11T15:30+0400

акция против закона об иноагентах

грузия

новости

политика

гурам мачарашвили

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Все поняли, что агентов иностранного влияния надо уличать, чтобы все увидели, кто стоит за радикальными событиями в Грузии, заявил представитель общественной организации "Сила народа" Гурам Мачарашвили. "Сила народа" выступила с инициативой ввести в Грузии учет НПО и СМИ, финансируемых из-за рубежа, предложив две версии законопроектов о т. н. "иноагентах". Поднявшаяся волна протестов против проектов привела к тому, что лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", поддержавшие инициативу, отозвали законопроекты и пообещали никогда не возвращаться к этому вопросу. В Грузии готовится госпереворот – в "Грузинской мечте" рассказали подробности>>"Все увидели, что агент иностранного влияния в стране должен быть уличен только для того, чтобы народ увидел, кто финансирует те силы, которые участвуют сейчас в штурме парламента, и увидел настоящие лица тех, кто финансирует такие радикальные процессы", – сказал Мачарашвили. Между тем оба законопроекта, представленные "Силой народа", "О прозрачности иностранного влияния" и закон США "О регистрации иностранных агентов", уже отозваны из парламента. "Силу народа" основали депутаты, отколовшиеся от правящей "Грузинской мечты". При этом депутаты от этого общественного движения остаются в составе парламентского большинства.Когда общество против Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО. И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможно только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комисии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям. Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке>>Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест. В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента. Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ. Последний задержанный на акции протеста в Тбилиси вышел на свободу>>В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, грузия, новости, политика, гурам мачарашвили, общественное движение "сила народа"