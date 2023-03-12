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Убийство в Батуми – задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
Убийство в Батуми – задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
В Батуми на прилегающей к одному из кафе-баров территории обвиняемый во время конфликта нанес жертве ножом опасные для жизни ранения 12.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-12T20:55+0400
2023-03-12T20:55+0400
2023-03-12T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение по делу об убийстве, произошедшем накануне в курортном городе Батуми. По данным ведомства, следствие установило, что 11 марта в Батуми на прилегающей к одному из кафе-баров территории обвиняемый во время конфликта нанес жертве ножом опасные для жизни ранения. В результате полученных ранений пострадавший скончался через несколько часов после того, как был доставлен в медучреждение. В тот же день полиция задержала подозреваемого. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Нанесение тяжких повреждений здоровью". После смерти жертвы статья была переквалифицирована в "Умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Ссора завершилась убийством – что произошло в Батуми >>Прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батумский городской суд
Убийство в Батуми – задержанному грозит до 15 лет тюрьмы
20:55 12.03.2023 (обновлено: 21:36 12.03.2023)
В Батуми на прилегающей к одному из кафе-баров территории обвиняемый во время конфликта нанес жертве ножом опасные для жизни ранения
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение по делу об убийстве, произошедшем накануне в курортном городе Батуми.
По данным ведомства, следствие установило, что 11 марта в Батуми на прилегающей к одному из кафе-баров территории обвиняемый во время конфликта нанес жертве ножом опасные для жизни ранения. В результате полученных ранений пострадавший скончался через несколько часов после того, как был доставлен в медучреждение.
В тот же день полиция задержала подозреваемого. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Нанесение тяжких повреждений здоровью". После смерти жертвы статья была переквалифицирована в "Умышленное убийство". Задержанному грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Прокуратура обратится в Батумский городской суд в установленный законом срок с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.