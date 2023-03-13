https://sputnik-georgia.ru/20230313/chto-eto-bylo-pochemu-na-zapade-khotyat-otstavki-gruzinskikh-vlastey-275747970.html

Что это было? Почему на Западе хотят отставки грузинских властей?

Что это было? Почему на Западе хотят отставки грузинских властей?

Что на самом деле произошло в Тбилиси 9 марта и чего надо ждать в ближайшее время? Взгляд изнутри в колонке главного редактора грузинского... 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T18:19+0400

2023-03-13T18:19+0400

2023-03-13T18:23+0400

аналитика

колумнисты

грузия

политика

сша

тбилиси

великобритания

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/06/275478807_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92bc1432a53b2ac471687157afc68844.jpg

Государственные перевороты в различных странах мира за последние 20 лет называют "революциями". Они осуществляются англосаксами – США и Великобританией – при поддержке вассалов – стран-членов Евросоюза – с целью укомплектовать власть местными марионетками Запада. Марионеточные власти укомплектовываются иностранными агентами, агентами влияния Запада, новоиспечённых молодых политиков подбирают из так называемого "гражданского сектора" – неправительственных организаций (NGO) и средств массовой информации (СМИ), финансируемых США, Великобританией и ЕС грантами по линии правительственных программам или по линии аффилированных с государственными организациями фондов/институтов. В период "Революции роз" в Грузии, "Померанцевой революции" на Украине и "Тюльпановой революции" в Кыргызстане госперевороты называли "цветными революциями", но после "Арабской весны" и "Евромайдана", где пахло кровью, а не цветами, называть их "цветными" нельзя, поэтому назову их "Революции иностранных агентов", каковыми они по существу и являются. Поводом для "Революции иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси послужил принятый Парламентом Грузии законопроект об агентах иностранного влияния, который назвали "русским законом, инициированным Москвой". Логика в том, что регистрация иностранных агентов влияния/люстрация их деятельности (в Грузии – более 40 тысяч НПО, у которых около 300 тысяч членов, не считая сотрудников медиа) выявит, что большинство из них – агенты влияния Запада, а любая люстрация агентов Запада на постсоветском пространстве соответствует интересам Москвы. В Вашингтоне, спустя лишь сутки после "Революции иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси, на основании рекомендаций главного координатора революционных событий, посла США в Грузии Келли Дегнан, было принято решение удвоить и даже утроить финансирование участвующим в "Революции" неправительственным организациям. Также примечательно, что по последним данным Грузстата, Великобритания по общему объёму иностранных инвестиций в Грузии вышла на первое место, обогнав даже США, хотя с Грузией, кроме партнёрства с неправительственными организациями радикально-экстремистского толка, пропагандистами и идеологическими диверсантами, её ничего не связывает. Кто они, эти иностранные агенты, попытавшиеся свергнуть действующую грузинскую власть за её отказ воевать с Россией и люстрировать иностранных агентов влияния в Грузии? Это неправительственные организации и созданные по принципу неправительственных организаций политические партии, объединяющие атеистов, сектантов, либертарианцев и наркозависимых, специализирующихся на русофобии и промывании мозгов, выступающие за легализацию употребления наркотиков и эксклюзивные права ЛГБТ. Перечислю лишь главные из так называемых иностранных агентов в Грузии, в деятельности которых в качестве консультантов-кураторов принимают активное участие и иностранные резиденты: НПО "Сирцхвилия", ассоциация либертарианцев "Клуб Франклина", НПО "Дроа", движение в защиту наркоманов "Тетри хмаури", движение в защиту ЛГБТ "Тбилиси Прайд". Местными координаторами, направляющими действия вышеперечисленных НПО, являются вполне себе известные люди страны, а также десятки филиалов зарубежных институтов и фондов в Грузии, к примеру, "Открытое общество – Грузия" (фонд Сороса), "Агентство США по международному развитию" ("USAID), "Фонд Евразии", "Фонд Конрада Аденауэра" и др. Была ли "Революция иностранных агентов" (так многие в Грузии стали называть события 7-9 марта 2023 года) на проспекте Руставели провокационным спектаклем – таким же, как провокационный спектакль 21 июня 2019 года, вошедший в историю как "Ночь Гаврилова" и повлекший отзыв российских туристов и прекращение прямого авиасообщения между Грузией и Россией? Факт, что так же, как в вышеуказанном случае ("Ночь Гаврилова"), дело и на этот раз закончилось победой иностранных агентов и поражением власти: законопроект об "иноагентах" отозван и "провален" во втором чтении, задержанные по обвинению в противоправных действиях – отпущены, третье и главное – были продемонстрированы "антироссийские настроения в Грузии", хотя русофобски настроено безусловное меньшинство грузинского общества, управляемое агентами иностранного влияния. Большое интервью премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили телекомпании "Имеди" в воскресение, в котором он обличал иностранных агентов ("непрозрачное финансирование", "провокаторы", "сатанисты", "анархисты", "толпа"), внушает надежду, что, как пообещал премьер, все преступники, поджигавшие "коктейлями Молотова" полицейских, 60 из которых серьёзно пострадали, а также здание Парламента, полицейские автомобили и другое имущество, понесут наказание по всей строгости закона и что уступка со стороны власти была лишь тактической "в интересах национальной безопасности". Как сообщил премьер, все лидеры хорошо известны, все связаны они с вышеуказанными партиями, а также планировалась провокация – убийство пары митингующих (любимый метод Саакашвили-Мерабишвили!), чтобы обвинить власть и вызвать неконтролируемое развитие событий с целью вовлечения Грузии в войну с Россией. Сегодня США опять потребовали отставки Гарибашвили, а также председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Ираклий Гарибашвили является премьер-министром во второй раз – США однажды уже отправили его в отставку за то, что в Конституции Грузии по инициативе Гарибашвили появилась запись: "Брак является союзом мужчины и женщины". А Кобахидзе отправили в отставку с поста председателя Парламента Грузии за приглашение в Тбилиси делегации Госдумы РФ во главе с депутатом Гавриловым. На мысль, что "Революция иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси была спектаклем с целью дискредитации тренда урегулирования грузино-российских отношений и смены руководства правящей команды, свидетельствуют и другие обстоятельства, к примеру: зачем нужно было принятый в первом чтении законопроект на второй же день отсылать на экспертизу в Венецианскую комиссию, заранее зная, что процедура займёт не меньше трех-четырех месяцев и заключение, скорее всего, будет отрицательным, учитывая резко отрицательные заявления всех европейских структур и Госдепа США? Или зачем нужно было создавать в Парламенте Грузии квазифракцию "Сила народа" из якобы покинувших партию "Грузинская мечта", но не покинувших парламентское большинство непопулярных депутатов, а затем инициировать от имени этой фракции беспомощный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданный на базе "облегчённого" американского закона FARA? Почему разъяснительная кампания "Что такое закон об "иноагентах" и зачем он нужен в Грузии" не была проведена среди населения заранее? Никак не верится, что вышеуказанные организации, все эти либертарианцы, наркозависимые, религиозные сектанты и представители сексуальных меньшинств, даже при поддержке коллективного Запада, надеялись свергнуть власть "Грузинской мечты", не имея чётких инструкций инкогнито кукловода! Даже притом, что их лидеры – психически нездоровые молодые люди, в чём убедились все, наблюдавшие трёхдневную акцию по телевизору… Ощущение игры подтверждает и эффективное появление на авансцене в тот же день, 9 марта, экс-министра внутренних дел режима Саакашвили – Вано Мерабишвили, открыто призвавшего Грузию к войне против России в дуэте с Украиной, что сразу же заслонило собой "Революцию иностранных агентов" и частично вернуло потерянные позиции партии власти "Грузинская мечта", "стойко терпящей обиды со стороны радикальной оппозиции, Запада и иностранных агентов, подталкивающих Грузию к открытию "Второго фронта". Эффектные появления на сцене отрицательных персонажей, бывших министров внутренних дел (Мерабишвили, Гахария), когда надо сплотить грузинский народ вокруг "Грузинской мечты", являются в грузинской политике апробированным приёмом…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20230310/novye-aktsii-so-starym-stsenariem-noch-gavrilova-i-masshtabnye-protesty-marta-2023-275684041.html

сша

тбилиси

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, колумнисты, грузия, политика, сша, тбилиси, великобритания, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта