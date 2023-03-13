Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230313/chto-eto-bylo-pochemu-na-zapade-khotyat-otstavki-gruzinskikh-vlastey-275747970.html
Что это было? Почему на Западе хотят отставки грузинских властей?
Что это было? Почему на Западе хотят отставки грузинских властей?
Что на самом деле произошло в Тбилиси 9 марта и чего надо ждать в ближайшее время? Взгляд изнутри в колонке главного редактора грузинского... 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T18:19+0400
2023-03-13T18:23+0400
аналитика
колумнисты
грузия
политика
сша
тбилиси
великобритания
ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/06/275478807_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_92bc1432a53b2ac471687157afc68844.jpg
Государственные перевороты в различных странах мира за последние 20 лет называют "революциями". Они осуществляются англосаксами – США и Великобританией – при поддержке вассалов – стран-членов Евросоюза – с целью укомплектовать власть местными марионетками Запада. Марионеточные власти укомплектовываются иностранными агентами, агентами влияния Запада, новоиспечённых молодых политиков подбирают из так называемого "гражданского сектора" – неправительственных организаций (NGO) и средств массовой информации (СМИ), финансируемых США, Великобританией и ЕС грантами по линии правительственных программам или по линии аффилированных с государственными организациями фондов/институтов. В период "Революции роз" в Грузии, "Померанцевой революции" на Украине и "Тюльпановой революции" в Кыргызстане госперевороты называли "цветными революциями", но после "Арабской весны" и "Евромайдана", где пахло кровью, а не цветами, называть их "цветными" нельзя, поэтому назову их "Революции иностранных агентов", каковыми они по существу и являются. Поводом для "Революции иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси послужил принятый Парламентом Грузии законопроект об агентах иностранного влияния, который назвали "русским законом, инициированным Москвой". Логика в том, что регистрация иностранных агентов влияния/люстрация их деятельности (в Грузии – более 40 тысяч НПО, у которых около 300 тысяч членов, не считая сотрудников медиа) выявит, что большинство из них – агенты влияния Запада, а любая люстрация агентов Запада на постсоветском пространстве соответствует интересам Москвы. В Вашингтоне, спустя лишь сутки после "Революции иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси, на основании рекомендаций главного координатора революционных событий, посла США в Грузии Келли Дегнан, было принято решение удвоить и даже утроить финансирование участвующим в "Революции" неправительственным организациям. Также примечательно, что по последним данным Грузстата, Великобритания по общему объёму иностранных инвестиций в Грузии вышла на первое место, обогнав даже США, хотя с Грузией, кроме партнёрства с неправительственными организациями радикально-экстремистского толка, пропагандистами и идеологическими диверсантами, её ничего не связывает. Кто они, эти иностранные агенты, попытавшиеся свергнуть действующую грузинскую власть за её отказ воевать с Россией и люстрировать иностранных агентов влияния в Грузии? Это неправительственные организации и созданные по принципу неправительственных организаций политические партии, объединяющие атеистов, сектантов, либертарианцев и наркозависимых, специализирующихся на русофобии и промывании мозгов, выступающие за легализацию употребления наркотиков и эксклюзивные права ЛГБТ. Перечислю лишь главные из так называемых иностранных агентов в Грузии, в деятельности которых в качестве консультантов-кураторов принимают активное участие и иностранные резиденты: НПО "Сирцхвилия", ассоциация либертарианцев "Клуб Франклина", НПО "Дроа", движение в защиту наркоманов "Тетри хмаури", движение в защиту ЛГБТ "Тбилиси Прайд". Местными координаторами, направляющими действия вышеперечисленных НПО, являются вполне себе известные люди страны, а также десятки филиалов зарубежных институтов и фондов в Грузии, к примеру, "Открытое общество – Грузия" (фонд Сороса), "Агентство США по международному развитию" ("USAID), "Фонд Евразии", "Фонд Конрада Аденауэра" и др. Была ли "Революция иностранных агентов" (так многие в Грузии стали называть события 7-9 марта 2023 года) на проспекте Руставели провокационным спектаклем – таким же, как провокационный спектакль 21 июня 2019 года, вошедший в историю как "Ночь Гаврилова" и повлекший отзыв российских туристов и прекращение прямого авиасообщения между Грузией и Россией? Факт, что так же, как в вышеуказанном случае ("Ночь Гаврилова"), дело и на этот раз закончилось победой иностранных агентов и поражением власти: законопроект об "иноагентах" отозван и "провален" во втором чтении, задержанные по обвинению в противоправных действиях – отпущены, третье и главное – были продемонстрированы "антироссийские настроения в Грузии", хотя русофобски настроено безусловное меньшинство грузинского общества, управляемое агентами иностранного влияния. Большое интервью премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили телекомпании "Имеди" в воскресение, в котором он обличал иностранных агентов ("непрозрачное финансирование", "провокаторы", "сатанисты", "анархисты", "толпа"), внушает надежду, что, как пообещал премьер, все преступники, поджигавшие "коктейлями Молотова" полицейских, 60 из которых серьёзно пострадали, а также здание Парламента, полицейские автомобили и другое имущество, понесут наказание по всей строгости закона и что уступка со стороны власти была лишь тактической "в интересах национальной безопасности". Как сообщил премьер, все лидеры хорошо известны, все связаны они с вышеуказанными партиями, а также планировалась провокация – убийство пары митингующих (любимый метод Саакашвили-Мерабишвили!), чтобы обвинить власть и вызвать неконтролируемое развитие событий с целью вовлечения Грузии в войну с Россией. Сегодня США опять потребовали отставки Гарибашвили, а также председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Ираклий Гарибашвили является премьер-министром во второй раз – США однажды уже отправили его в отставку за то, что в Конституции Грузии по инициативе Гарибашвили появилась запись: "Брак является союзом мужчины и женщины". А Кобахидзе отправили в отставку с поста председателя Парламента Грузии за приглашение в Тбилиси делегации Госдумы РФ во главе с депутатом Гавриловым. На мысль, что "Революция иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси была спектаклем с целью дискредитации тренда урегулирования грузино-российских отношений и смены руководства правящей команды, свидетельствуют и другие обстоятельства, к примеру: зачем нужно было принятый в первом чтении законопроект на второй же день отсылать на экспертизу в Венецианскую комиссию, заранее зная, что процедура займёт не меньше трех-четырех месяцев и заключение, скорее всего, будет отрицательным, учитывая резко отрицательные заявления всех европейских структур и Госдепа США? Или зачем нужно было создавать в Парламенте Грузии квазифракцию "Сила народа" из якобы покинувших партию "Грузинская мечта", но не покинувших парламентское большинство непопулярных депутатов, а затем инициировать от имени этой фракции беспомощный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданный на базе "облегчённого" американского закона FARA? Почему разъяснительная кампания "Что такое закон об "иноагентах" и зачем он нужен в Грузии" не была проведена среди населения заранее? Никак не верится, что вышеуказанные организации, все эти либертарианцы, наркозависимые, религиозные сектанты и представители сексуальных меньшинств, даже при поддержке коллективного Запада, надеялись свергнуть власть "Грузинской мечты", не имея чётких инструкций инкогнито кукловода! Даже притом, что их лидеры – психически нездоровые молодые люди, в чём убедились все, наблюдавшие трёхдневную акцию по телевизору… Ощущение игры подтверждает и эффективное появление на авансцене в тот же день, 9 марта, экс-министра внутренних дел режима Саакашвили – Вано Мерабишвили, открыто призвавшего Грузию к войне против России в дуэте с Украиной, что сразу же заслонило собой "Революцию иностранных агентов" и частично вернуло потерянные позиции партии власти "Грузинская мечта", "стойко терпящей обиды со стороны радикальной оппозиции, Запада и иностранных агентов, подталкивающих Грузию к открытию "Второго фронта". Эффектные появления на сцене отрицательных персонажей, бывших министров внутренних дел (Мерабишвили, Гахария), когда надо сплотить грузинский народ вокруг "Грузинской мечты", являются в грузинской политике апробированным приёмом…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
https://sputnik-georgia.ru/20230310/novye-aktsii-so-starym-stsenariem-noch-gavrilova-i-masshtabnye-protesty-marta-2023-275684041.html
сша
тбилиси
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/06/275478807_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_9b1c37f3d6496810da9ab152086940f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аналитика, колумнисты, грузия, политика, сша, тбилиси, великобритания, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
аналитика, колумнисты, грузия, политика, сша, тбилиси, великобритания, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта

Что это было? Почему на Западе хотят отставки грузинских властей?

18:19 13.03.2023 (обновлено: 18:23 13.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против закона об иноагентах у здания парламента Грузии 6 марта 2023 года
Акция протеста против закона об иноагентах у здания парламента Грузии 6 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Арно Хидирбегишвили - Sputnik Грузия
Арно Хидирбегишвили
Все материалы
Что на самом деле произошло в Тбилиси 9 марта и чего надо ждать в ближайшее время? Взгляд изнутри в колонке главного редактора грузинского информационно-аналитического агентства ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
Государственные перевороты в различных странах мира за последние 20 лет называют "революциями". Они осуществляются англосаксами – США и Великобританией – при поддержке вассалов – стран-членов Евросоюза – с целью укомплектовать власть местными марионетками Запада. Марионеточные власти укомплектовываются иностранными агентами, агентами влияния Запада, новоиспечённых молодых политиков подбирают из так называемого "гражданского сектора" – неправительственных организаций (NGO) и средств массовой информации (СМИ), финансируемых США, Великобританией и ЕС грантами по линии правительственных программам или по линии аффилированных с государственными организациями фондов/институтов.
Арно Хидирбегишвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2023
Новые акции со старым сценарием: "Ночь Гаврилова" и масштабные протесты марта 2023
10 марта, 19:21
В период "Революции роз" в Грузии, "Померанцевой революции" на Украине и "Тюльпановой революции" в Кыргызстане госперевороты называли "цветными революциями", но после "Арабской весны" и "Евромайдана", где пахло кровью, а не цветами, называть их "цветными" нельзя, поэтому назову их "Революции иностранных агентов", каковыми они по существу и являются.
Поводом для "Революции иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси послужил принятый Парламентом Грузии законопроект об агентах иностранного влияния, который назвали "русским законом, инициированным Москвой". Логика в том, что регистрация иностранных агентов влияния/люстрация их деятельности (в Грузии – более 40 тысяч НПО, у которых около 300 тысяч членов, не считая сотрудников медиа) выявит, что большинство из них – агенты влияния Запада, а любая люстрация агентов Запада на постсоветском пространстве соответствует интересам Москвы.
В Вашингтоне, спустя лишь сутки после "Революции иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси, на основании рекомендаций главного координатора революционных событий, посла США в Грузии Келли Дегнан, было принято решение удвоить и даже утроить финансирование участвующим в "Революции" неправительственным организациям. Также примечательно, что по последним данным Грузстата, Великобритания по общему объёму иностранных инвестиций в Грузии вышла на первое место, обогнав даже США, хотя с Грузией, кроме партнёрства с неправительственными организациями радикально-экстремистского толка, пропагандистами и идеологическими диверсантами, её ничего не связывает.
Кто они, эти иностранные агенты, попытавшиеся свергнуть действующую грузинскую власть за её отказ воевать с Россией и люстрировать иностранных агентов влияния в Грузии? Это неправительственные организации и созданные по принципу неправительственных организаций политические партии, объединяющие атеистов, сектантов, либертарианцев и наркозависимых, специализирующихся на русофобии и промывании мозгов, выступающие за легализацию употребления наркотиков и эксклюзивные права ЛГБТ.
Перечислю лишь главные из так называемых иностранных агентов в Грузии, в деятельности которых в качестве консультантов-кураторов принимают активное участие и иностранные резиденты: НПО "Сирцхвилия", ассоциация либертарианцев "Клуб Франклина", НПО "Дроа", движение в защиту наркоманов "Тетри хмаури", движение в защиту ЛГБТ "Тбилиси Прайд". Местными координаторами, направляющими действия вышеперечисленных НПО, являются вполне себе известные люди страны, а также десятки филиалов зарубежных институтов и фондов в Грузии, к примеру, "Открытое общество – Грузия" (фонд Сороса), "Агентство США по международному развитию" ("USAID), "Фонд Евразии", "Фонд Конрада Аденауэра" и др.
Была ли "Революция иностранных агентов" (так многие в Грузии стали называть события 7-9 марта 2023 года) на проспекте Руставели провокационным спектаклем – таким же, как провокационный спектакль 21 июня 2019 года, вошедший в историю как "Ночь Гаврилова" и повлекший отзыв российских туристов и прекращение прямого авиасообщения между Грузией и Россией? Факт, что так же, как в вышеуказанном случае ("Ночь Гаврилова"), дело и на этот раз закончилось победой иностранных агентов и поражением власти: законопроект об "иноагентах" отозван и "провален" во втором чтении, задержанные по обвинению в противоправных действиях – отпущены, третье и главное – были продемонстрированы "антироссийские настроения в Грузии", хотя русофобски настроено безусловное меньшинство грузинского общества, управляемое агентами иностранного влияния.
Большое интервью премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили телекомпании "Имеди" в воскресение, в котором он обличал иностранных агентов ("непрозрачное финансирование", "провокаторы", "сатанисты", "анархисты", "толпа"), внушает надежду, что, как пообещал премьер, все преступники, поджигавшие "коктейлями Молотова" полицейских, 60 из которых серьёзно пострадали, а также здание Парламента, полицейские автомобили и другое имущество, понесут наказание по всей строгости закона и что уступка со стороны власти была лишь тактической "в интересах национальной безопасности". Как сообщил премьер, все лидеры хорошо известны, все связаны они с вышеуказанными партиями, а также планировалась провокация – убийство пары митингующих (любимый метод Саакашвили-Мерабишвили!), чтобы обвинить власть и вызвать неконтролируемое развитие событий с целью вовлечения Грузии в войну с Россией.
Сегодня США опять потребовали отставки Гарибашвили, а также председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе. Ираклий Гарибашвили является премьер-министром во второй раз – США однажды уже отправили его в отставку за то, что в Конституции Грузии по инициативе Гарибашвили появилась запись: "Брак является союзом мужчины и женщины". А Кобахидзе отправили в отставку с поста председателя Парламента Грузии за приглашение в Тбилиси делегации Госдумы РФ во главе с депутатом Гавриловым.
На мысль, что "Революция иностранных агентов" 9 марта в Тбилиси была спектаклем с целью дискредитации тренда урегулирования грузино-российских отношений и смены руководства правящей команды, свидетельствуют и другие обстоятельства, к примеру: зачем нужно было принятый в первом чтении законопроект на второй же день отсылать на экспертизу в Венецианскую комиссию, заранее зная, что процедура займёт не меньше трех-четырех месяцев и заключение, скорее всего, будет отрицательным, учитывая резко отрицательные заявления всех европейских структур и Госдепа США? Или зачем нужно было создавать в Парламенте Грузии квазифракцию "Сила народа" из якобы покинувших партию "Грузинская мечта", но не покинувших парламентское большинство непопулярных депутатов, а затем инициировать от имени этой фракции беспомощный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданный на базе "облегчённого" американского закона FARA? Почему разъяснительная кампания "Что такое закон об "иноагентах" и зачем он нужен в Грузии" не была проведена среди населения заранее?
Никак не верится, что вышеуказанные организации, все эти либертарианцы, наркозависимые, религиозные сектанты и представители сексуальных меньшинств, даже при поддержке коллективного Запада, надеялись свергнуть власть "Грузинской мечты", не имея чётких инструкций инкогнито кукловода! Даже притом, что их лидеры – психически нездоровые молодые люди, в чём убедились все, наблюдавшие трёхдневную акцию по телевизору…
Ощущение игры подтверждает и эффективное появление на авансцене в тот же день, 9 марта, экс-министра внутренних дел режима Саакашвили – Вано Мерабишвили, открыто призвавшего Грузию к войне против России в дуэте с Украиной, что сразу же заслонило собой "Революцию иностранных агентов" и частично вернуло потерянные позиции партии власти "Грузинская мечта", "стойко терпящей обиды со стороны радикальной оппозиции, Запада и иностранных агентов, подталкивающих Грузию к открытию "Второго фронта". Эффектные появления на сцене отрицательных персонажей, бывших министров внутренних дел (Мерабишвили, Гахария), когда надо сплотить грузинский народ вокруг "Грузинской мечты", являются в грузинской политике апробированным приёмом…
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0