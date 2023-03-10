https://sputnik-georgia.ru/20230310/novye-aktsii-so-starym-stsenariem-noch-gavrilova-i-masshtabnye-protesty-marta-2023-275684041.html

Новые акции со старым сценарием: "Ночь Гаврилова" и масштабные протесты марта 2023

Новые акции со старым сценарием: "Ночь Гаврилова" и масштабные протесты марта 2023

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили прокомментировал последние события в стране 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T19:21+0400

2023-03-10T19:21+0400

2023-03-10T19:21+0400

аналитика

грузия

арно хидирбегишвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Сравнения и параллели с акцией т. н. "ночи Гаврилова" с нынешними масштабными акциями протеста против принятия законопроекта об "иноагентах", общая оценка законопроекта, а также прогноз грузино-российских отношений сделал главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Эксперт считает, что все идет по старому сценарию. Цель – продемонстрировать Западу антироссийские настроения в Грузии среди народных масс. Это старый сценарий, он повторяется уже из года в год. "Казалось бы, вот-вот налаживаются отношения с Россией, в июне готовилось снятие виз для граждан Грузии, до этого восстановление прямого авиасообщения. Грузия не подключилась к антироссийским санкциям, тем более не открыла "второй фронт", что очень раздражало наших западных кураторов, потому что Грузия выбилась из общего сценария – треугольника, ассоциированного трио – Украина, Молдова, Грузия", – говорит Хидирбегишвили. Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>Хидирбегишвили подчеркивает, что была предпринята попытка госпереворота точно так же, как и во время "ночи Гаврилова" с дискредитацией всего пророссийского в Грузии, а законопроект просто попался под руку. "Цели были те же, это сделать удалось, законопроект отозвали. Вопиющее, беспрецедентное нарушение в истории грузинского парламентаризма. Опять Грузия потерпит большие экономические убытки, потому что уже стоят километровые очереди с грузинской стороны. Граждане России покидают страну, видя антироссийские настроения на центральном проспекте столицы. Доллар, который опустился на уровень десятилетней давности с отметки 3,30 за 1 доллар на отметку 2,55, опять начнет расти", – делает прогноз эксперт. Хидирбегишвили также считает, что в Грузии не исключен такой сценарий развития событий, при котором в стране может произойти госпереворот. Дело в том, что участники акций против принятия законопроекта об "иноагентах" почувствовали вкус победы и готовы продолжать уличные протесты. В Грузии готовится госпереворот – в "Грузинской мечте" рассказали подробности>>"Конечно, стоит ждать, потому что почувствовали вкус победы. Отмечу, что это не та радикальная оппозиция, далеко не та, что была связана с дискредитированным режимом Саакашвили, от лоббирования которой Запад так или иначе воздерживался, ограничиваясь лишь просьбами отпустить Саакашвили", – говорит Хидирбегишвили. Эксперт отмечает, что в этой толпе мы вчера видели фактически новое правительство Грузии. Новые руководители, которые постепенно, на различных правах войдут в коалиционное правительство, а это обязательно будет очередным требованием, далее досрочные выборы и, естественно, освобождение Саакашвили, "так сказать, на закуску". "Поэтому, кинув этот кусок протестующим, власть не стала нероссийской, она все равно остается пророссийской. Нас будут добивать до конца, хотя сейчас мы поставлены на контроль везде – посол США вчера предупредила: "Так больше не делайте ни в коем случае, не принимайте такие законы и искренне служите делу евроатлантической интеграции". Ясно, что это значит, это означает антироссийскую ориентацию Грузии", – считает Хидирбегишвили. Что касается оценки законопроекта об "иноагентах", то, по словам Хидирбегишвили, это было очень плохой идеей, и тот, кто посоветовал его правительству, совершил большую ошибку. Арно Хидирбегишвили отметил, что грузинская власть создала из неизвестных или непопулярных депутатов фракцию "Сила народа" в парламенте, чтобы их устами озвучивать идеи сближения с Россией и восстановления законности и справедливости в Грузии, однако Запад на это не повелся. В Грузии хотели совершить попытку силовой смены власти – Лавров>>"Возникает вопрос: если Грузия по-прежнему стремиться к членству в НАТО, что подтверждает соответствующая запись в грузинский Конституции о безальтернативно евроатлантическом курсе страны, то по какой логике необходимо принимать Закон о люстрации-регистрации иностранных агентов в Грузии, заранее зная, что большинство из них окажутся агентами влияния Запада? Разве придя в гости, принято спрашивать хозяев – откуда у них деньги, на которые они накрыли для вас стол?", – говорит Хидирбегишвили. Эксперт задается вопросом, зачем именно сегодня надо было дразнить США и евро парламентариев, госдеп, которые и так обвиняли грузинскую власть в русофильстве за то, что она не открыла "второй фронт" и не подключилась к экономическим санкциям. "Когда вот-вот начали налаживаться отношения с РФ, они достигли своей цели, потому что это все отошло в неопределенное будущее – как восстановление авиасообщения, так и снятие виз и т. п.", – подытожил эксперт. Хидирбегишвили считает, что оппозиция добилась своего – русские начали уезжать, восстановление авиасообщений, естественно, в ближайшее время не предвидится. "Москва и так категорически препятствовала всяким мероприятиям, которые могут поставить под удар нынешнюю власть Грузии, которая соблюдала национальные интересы страны и до сегодняшнего момента несгибаемо стояла на своей позиции", – сказал эксперт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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аналитика, грузия, арно хидирбегишвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах