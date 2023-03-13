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Euro 2023 в Грузии: в трех городах заработают часы обратного отсчета
Euro 2023 в Грузии: в трех городах заработают часы обратного отсчета
Игры турнира пройдут в трех города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T12:58+0400
2023-03-13T12:58+0400
2023-03-13T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Федерация футбола Грузии в понедельник вечером запустит часы обратного отсчета в трех городах страны, которые в июне этого года примут чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года. До старта чемпионата Европы по футболу U-21 остается 100 дней. Чемпионат пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры турнира пройдут в трех города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми. По сообщению Федерации футбола Грузии, специальные часы, посвященные чемпионату, будут работать одновременно в Тбилиси на площади Первой Республики, в Кутаиси у площади Верико Анджапаридзе, а также в Батуми у входа на Центральный бульвар. В мероприятии по запуску символических часов примут участие представители Федерации футбола Грузии, игроки-ветераны и представители компаний-партнеров чемпионата. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился. Всего к чемпионату в столице и регионах строится 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, батуми, кутаиси, верико анджапаридзе
грузия, новости, тбилиси, батуми, кутаиси, верико анджапаридзе
Euro 2023 в Грузии: в трех городах заработают часы обратного отсчета
Игры турнира пройдут в трех города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми
ТБИЛИСИ, 13 мар – Sputnik. Федерация футбола Грузии в понедельник вечером запустит часы обратного отсчета в трех городах страны, которые в июне этого года примут чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.
До старта чемпионата Европы по футболу U-21 остается 100 дней. Чемпионат пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Игры турнира пройдут в трех города Грузии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
По сообщению Федерации футбола Грузии, специальные часы, посвященные чемпионату, будут работать одновременно в Тбилиси на площади Первой Республики, в Кутаиси у площади Верико Анджапаридзе, а также в Батуми у входа на Центральный бульвар.
В мероприятии по запуску символических часов примут участие представители Федерации футбола Грузии, игроки-ветераны и представители компаний-партнеров чемпионата.
Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился.
Всего к чемпионату в столице и регионах строится 12 спортивных объектов в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.