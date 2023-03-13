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Гибель ребенка в Батуми – полиция задержала владельца аттракциона

Гибель ребенка в Батуми – полиция задержала владельца аттракциона

Обвиняемый нес ответственность за безопасность и соблюдение правил эксплуатации батута, но не смог обеспечить выполнение возложенных на него обязательств 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T16:07+0400

2023-03-13T16:07+0400

2023-03-13T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Сотрудники департамента полиции Аджарии в результате проведенных следственно-процессуальных действий задержали 65-летнего мужчину в рамках расследования дела о гибели ребенка на батумском бульваре. Следствие установило, что из-за сильного ветра на территории батумского бульвара перевернулся батут, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних. Один из них, 9-летний ребенок, скончался в результате полученных травм. Второй несовершеннолетний находится в клинике. Оба ребенка приходятся друг друга братьями. В результате следственных действий установлено, что обвиняемый нес ответственность за безопасность и соблюдение правил эксплуатации батута, но не смог обеспечить выполнение возложенных на него обязательств. Следствие ведется по части второй статьи 240 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил техники безопасности, повлекшее гибель людей". По данным батумского телеканала "ТV25", инцидент произошел у озера Ардагани на батумском бульваре: внезапно поднявшийся сильный ветер перевернул и унес батут, на котором находились двое детей. По словам очевидцев, батут приземлился приблизительно в 150 метрах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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