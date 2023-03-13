https://sputnik-georgia.ru/20230313/gruzinskaya-mechta-mozhet-poteryat-bolshinstvo-v-parlamente-gruzii-275747188.html

"Грузинская мечта" может потерять большинство в парламенте Грузии?

"Грузинская мечта" может потерять большинство в парламенте Грузии?

Каладзе развеял слухи о том, что несколько депутатов "Мечты" намерены покинуть парламентское большинство 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T17:35+0400

2023-03-13T17:35+0400

2023-03-13T17:35+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Угрозы распада парламентского большинства, представленного правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", нет, заявил генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Так Каладзе прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что несколько депутатов от "Грузинской мечты" планируют покинуть правящую команду. По словам Каладзе, данная информация является ложью и ставить целью дезинформацию населения. Версии СМИ Уже несколько дней СМИ сообщают, что депутаты от парламентского большинства Ираклий Ковзанадзе, Георгий Хелашвили, Давид Сергеенко и Владимир Чачибая намерены покинуть ряды "Грузинской мечты". Однако сами депутаты пока не делали заявлений по этому поводу. В правящей партии утверждают, что оппозиционные СМИ пытаются создать иллюзию, что "Грузинская мечта" на грани распада. "Если кто-то хочет выйти, остаться или перейти на другие позиции, то это до сих пор не было ограничено и не будет и в будущем. Так что попытки оппозиционных каналов создать ожидания, что большинство распадается, лишены оснований", – заявил депутат от "Грузинской мечты" Ираклий Заркуа. В каком случае "Грузинская мечта" потеряет большинство Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 75 депутатов в парламенте, состоящем из 150 депутатов. Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства. "Они глубоко заблуждаются" – Каладзе о революционных планах оппозиции>>Именно депутаты от "Силы народа" являются инициаторами скандальных законопроектов об "иноагентах", которые вызвали в Грузии масштабные акции протеста. Они выступили с инициативой ввести в Грузии учет НПО и СМИ, финансируемых из-за рубежа, предложив две версии законопроектов о т. н. "иноагентах". Поднявшаяся волна протестов против проектов привела к тому, что лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", поддержавшие инициативу, отозвали законопроекты и пообещали никогда не возвращаться к этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, ираклий ковзанадзе, давид сергеенко, грузинская мечта