https://sputnik-georgia.ru/20230313/oni-gluboko-zabluzhdayutsya--kaladze-o-revolyutsionnykh-planakh-oppozitsii-275744993.html

"Они глубоко заблуждаются" – Каладзе о революционных планах оппозиции

"Они глубоко заблуждаются" – Каладзе о революционных планах оппозиции

Некоторые политики в Грузии оторваны от реальности и не понимают, что происходит в стране, убежден Каладзе 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T17:13+0400

2023-03-13T17:13+0400

2023-03-13T17:13+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Смена власти в Грузии произойдет только цивилизованным путем, а не путем революции и кровопролития, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Экс-министр обороны Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии. По его словам, главная цель – смена власти в Грузии, прозападное и проукраинское. Экс-глава МВД уверен, что весна и лето в стране будут интересными.По его словам, призывы к открытию второго фронта ежедневно слышны от оппозиции. А некоторые политики оторваны от реальности и не понимают, что происходит в стране, убежден Каладзе."Интервью Вано Мерабишвили, безусловно, было очень позорным. Они хотят смены власти в стране лишь по одной причине – чтобы самим вернуться и чтобы у них была возможность открытия второго фронта", – заявил Каладзе журналистам. Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об "иноагентах". В результате правящая партия отозвала оба законопроекта. В Грузии готовится госпереворот – в "Грузинской мечте" рассказали подробности>>Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По его словам, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав эти законопроекты. Как отметил Гарибашвили, пока "Грузинская мечта" у власти, она не допустит открытия второго фронта на территории Грузии. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, абхазия, каха каладзе, вано мерабишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта