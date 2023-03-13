https://sputnik-georgia.ru/20230313/oni-gluboko-zabluzhdayutsya--kaladze-o-revolyutsionnykh-planakh-oppozitsii-275744993.html
"Они глубоко заблуждаются" – Каладзе о революционных планах оппозиции
"Они глубоко заблуждаются" – Каладзе о революционных планах оппозиции
Некоторые политики в Грузии оторваны от реальности и не понимают, что происходит в стране, убежден Каладзе 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T17:13+0400
2023-03-13T17:13+0400
2023-03-13T17:13+0400
политика
грузия
новости
украина
тбилиси
абхазия
каха каладзе
вано мерабишвили
ираклий гарибашвили
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260192008_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_601b70facc90894fc146b63f9e75e4e5.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Смена власти в Грузии произойдет только цивилизованным путем, а не путем революции и кровопролития, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Экс-министр обороны Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии. По его словам, главная цель – смена власти в Грузии, прозападное и проукраинское. Экс-глава МВД уверен, что весна и лето в стране будут интересными.По его словам, призывы к открытию второго фронта ежедневно слышны от оппозиции. А некоторые политики оторваны от реальности и не понимают, что происходит в стране, убежден Каладзе."Интервью Вано Мерабишвили, безусловно, было очень позорным. Они хотят смены власти в стране лишь по одной причине – чтобы самим вернуться и чтобы у них была возможность открытия второго фронта", – заявил Каладзе журналистам. Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об "иноагентах". В результате правящая партия отозвала оба законопроекта. В Грузии готовится госпереворот – в "Грузинской мечте" рассказали подробности>>Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По его словам, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав эти законопроекты. Как отметил Гарибашвили, пока "Грузинская мечта" у власти, она не допустит открытия второго фронта на территории Грузии. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
тбилиси
абхазия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260192008_36:0:1173:853_1920x0_80_0_0_a64427606b761e1694c9b842a7b6c73e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, украина, тбилиси, абхазия, каха каладзе, вано мерабишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
политика, грузия, новости, украина, тбилиси, абхазия, каха каладзе, вано мерабишвили, ираклий гарибашвили, грузинская мечта
"Они глубоко заблуждаются" – Каладзе о революционных планах оппозиции
Некоторые политики в Грузии оторваны от реальности и не понимают, что происходит в стране, убежден Каладзе
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Смена власти в Грузии произойдет только цивилизованным путем, а не путем революции и кровопролития, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Экс-министр обороны Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии. По его словам, главная цель – смена власти в Грузии, прозападное и проукраинское. Экс-глава МВД уверен, что весна и лето в стране будут интересными.
"Они глубоко заблуждаются, если думают, что смена власти возможна путем противостояния, революции и кровопролития. В Грузии, как и в любой демократической стране, власть будет меняться цивилизованным путем, и это будет решать население, а не конкретные политики", – заявил Каладзе журналистам.
По его словам, призывы к открытию второго фронта ежедневно слышны от оппозиции. А некоторые политики оторваны от реальности и не понимают, что происходит в стране, убежден Каладзе.
"Интервью Вано Мерабишвили, безусловно, было очень позорным. Они хотят смены власти в стране лишь по одной причине – чтобы самим вернуться и чтобы у них была возможность открытия второго фронта", – заявил Каладзе журналистам.
Разговоры о смене власти в Грузии и открытии второго фронта вновь начались после акций протеста в центре Тбилиси. Тысячи людей выступили против принятия закона об "иноагентах". В результате правящая партия отозвала оба законопроекта.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили ранее не исключил, что радикальная оппозиция могла сама организовать убийство нескольких студентов на акции, чтобы дестабилизировать обстановку. По его словам, правительство позаботилось о стабильности и мире в стране, отозвав эти законопроекты.
Как отметил Гарибашвили, пока "Грузинская мечта" у власти, она не допустит открытия второго фронта на территории Грузии.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.