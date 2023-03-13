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Когда Грузия получит статус кандидата в ЕС? Премьер рассказал о своих ожиданиях

Когда Грузия получит статус кандидата в ЕС? Премьер рассказал о своих ожиданиях

Грузия сделала и продолжает делать максимум для выполнения всех рекомендаций, отметил глава правительства 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Грузинские власти ждут предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз до конца 2023 года, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. По словам премьера, Грузия сделала и продолжает делать максимум для выполнения всех рекомендаций. "Вместе мы сделали все возможное для того, чтобы в максимально короткие сроки выполнить все рекомендации, которые необходимо выполнить с нашей стороны", – заявил Гарибашвили. Как отметил премьер, Грузия в два-три раза опережает Украину и Молдову по всем направлениям, а статус кандидата им "дали авансом". "Мы знаем, что было принято политическое решение, нас по-своему наказали, сказали подождать, что сейчас статуса не будет. На это мы сказали: понятно, спасибо друзья, и получили европейскую перспективу", – отметил премьер. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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