https://sputnik-georgia.ru/20230310/v-gruzii-gotovitsya-gosperevorot---gruzinskaya-mechta-275681978.html

В Грузии готовится госпереворот – в "Грузинской мечте" рассказали подробности

В Грузии готовится госпереворот – в "Грузинской мечте" рассказали подробности

Бойцы возвращаются из Украины, чтобы устроить госпереворот в Грузии, утверждает политик 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T17:22+0400

2023-03-10T17:22+0400

2023-03-10T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. В Грузию прибыли воевавшие на Украине сторонники осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, их цель – подталкивание молодежи к госперевороту, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Уже несколько дней столица Грузии охвачена акциями протеста из-за принятия парламентом Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении. Протесты не прекращаются, несмотря на то, что правящая партия уже провалила проект закона во втором чтении. А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, отозвали. По его словам, подразумевается та политическая команда, которую сейчас возглавляет Леван Хабеишвили. В настоящее время он является председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", которую в свое время основал Саакашвили. "Из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили. Это бойцы, которые постараются, использовав энергию молодежи, и не снимать с повестки дня революционный процесс", – отметил Вольский. Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>Хабеишвили ранее не исключил силового освобождения Саакашвили из заключения. А экс-министр обороны Грузии Вано Мерабишвили заявил, что это является вопросом номер один для "Нацдвижения" и партия активно работает над этим. По его словам, одна из целей, которая будет достигнута в результате митингов, – это освобождение экс-президента из заключения. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, если бы у власти было "Нацдвижение", в стране был бы второй фронт и они бы превратили страну в полигон. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. В Грузии хотели совершить попытку силовой смены власти – Лавров>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Позже уже бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, киев, абхазия, украина, михаил саакашвили, леван хабеишвили, вано мерабишвили