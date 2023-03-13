https://sputnik-georgia.ru/20230313/rossiya-snizhaet-eksportnye-poshliny-na-zerno-275722084.html

Россия снижает экспортные пошлины на зерно

Россия снижает экспортные пошлины на зерно

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T07:32+0400

2023-03-13T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар— Sputnik. Россия снижает экспортные пошлины на зерно с 15 марта.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 марта включительно снизится до 5 344 рублей за тонну, на вывоз ячменя - до 3 016,6 рубля, на экспорт кукурузы - до 2615,3 рубля за тоннуПошлина на экспорт пшеницы из России с 9 по 14 марта включительно составляет 5371,6 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3548,8 рубля, кукурузы - 2 740 рублей за тонну, передает РИА Новости.Как рост пошлины на экспорт пшеницы из России повлияет на цену хлеба в Грузии >>Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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