https://sputnik-georgia.ru/20230313/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-13-do-19-marta-275726177.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 марта

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 марта

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 13.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Тбилиси с 13 по 19 марта.Ожидается местами облачная, местами дождливая и ясная погода. В понедельник, 13 марта, в столице ожидается местами ясная, местами облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:04. Во вторник, 14 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:15. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:05. В среду, 15 марта, в Тбилиси сохранится преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:13. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:06. В четверг, 16 марта, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 07:12. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 9 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 19 градуса тепла. Скорость ветра 10-15. Закат в Тбилиси будет в 19:07. В пятницу, 17 марта, в Тбилиси будет преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:10. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 11 градусов, а днем прогреется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:09. В субботу, 18 марта, в столице Грузии ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:08. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:10. В воскресенье, 19 марта, в столице Грузии ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 9 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:11.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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