https://sputnik-georgia.ru/20230313/tolko-na-60-dney--mid-rossii-o-srokakh-zernovoy-sdelki-275751202.html

Только на 60 дней – МИД России о сроках зерновой сделки

Только на 60 дней – МИД России о сроках зерновой сделки

Ситуацию с выполнением положений "черноморской инициативы" сегодня в Женеве обсудили представители России и ООН 13.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Российская сторона, учитывая "пакетный" характер предложенных генсеком ООН Антониу Гутеррешем Стамбульских договоренностей, не возражает против продления сделки после истечения второго срока 18 марта, "но только на 60 дней", заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.Очередной раунд консультаций представителей Москвы и ООН по ситуации с зерновой сделкой прошел в Женеве в понедельник.Москва, как подчеркнул замглавы МИД, определит свою дальнейшую позицию в зависимости от реального прогресса по поставкам российской продукции."Включая банковские платежи, транспортную логистику, страховки, размораживание финансовой деятельности и поставки аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса", — отметил он.Лавров назвал условие продления зерновой сделки >>Вершинин обратил внимание, что сейчас заявленные США, Великобританией и ЕС санкционные послабления для продовольствия и удобрений не работают.Соглашение, которое 22 июля прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, политика, женева, оон, мид россии, зерно, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины 2022