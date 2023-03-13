https://sputnik-georgia.ru/20230313/tragediya-v-batumi-rebenok-skonchalsya-na-attraktsione--275726715.html

Трагедия в Батуми: ребенок скончался на аттракционе

Трагедия в Батуми: ребенок скончался на аттракционе

Сильный ветер сорвал батут с детьми на батумском бульваре 13.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Ребенок погиб в результате несчастного случая в черноморском городе Батуми. По данным телеканала "ТV25", инцидент произошел у озера Ардагани на батумском бульваре: внезапно поднявшийся сильный ветер перевернул и унес батут, на котором находились двое детей. По словам очевидцев, батут приземлился приблизительно в 150 метрах. Один из находящихся в аттракционе детей скончался до госпитализации, второй отделался различными травмами.Следствие начато по статье УК Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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