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Трагедия в Батуми: ребенок скончался на аттракционе
Трагедия в Батуми: ребенок скончался на аттракционе
Сильный ветер сорвал батут с детьми на батумском бульваре 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T11:11+0400
2023-03-13T11:11+0400
2023-03-13T11:18+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Ребенок погиб в результате несчастного случая в черноморском городе Батуми. По данным телеканала "ТV25", инцидент произошел у озера Ардагани на батумском бульваре: внезапно поднявшийся сильный ветер перевернул и унес батут, на котором находились двое детей. По словам очевидцев, батут приземлился приблизительно в 150 метрах. Один из находящихся в аттракционе детей скончался до госпитализации, второй отделался различными травмами.Следствие начато по статье УК Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми
происшествия, грузия, новости, батуми
Трагедия в Батуми: ребенок скончался на аттракционе
11:11 13.03.2023 (обновлено: 11:18 13.03.2023)
Сильный ветер сорвал батут с детьми на батумском бульваре
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Ребенок погиб в результате несчастного случая в черноморском городе Батуми.
По данным телеканала "ТV25", инцидент произошел у озера Ардагани на батумском бульваре: внезапно поднявшийся сильный ветер перевернул и унес батут, на котором находились двое детей. По словам очевидцев, батут приземлился приблизительно в 150 метрах.
Один из находящихся в аттракционе детей скончался до госпитализации, второй отделался различными травмами.
Следствие начато по статье УК Грузии – нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до двух лет.