https://sputnik-georgia.ru/20230313/tramp-predrek-ssha-novuyu-velikuyu-depressiyu-275744475.html

Трамп предрек США новую Великую депрессию

Трамп предрек США новую Великую депрессию

Из-за политики Байдена США скоро столкнутся с новой Великой депрессией, заявил экс-президент 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T16:51+0400

2023-03-13T16:51+0400

2023-03-13T16:37+0400

в мире

политика

новости

сша

калифорния

дональд трамп

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266218705_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_52e4ad2344048ade5e3705c7fcc2e823.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Бывший американский президент Дональд Трамп предрек США новую Великую депрессию по вине нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.В подтверждение своих неутешительных прогнозов он указал на то, что в США "уже начинают разваливаться" банки.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим банкротством банка в Соединенных Штатах Америки после финансового кризиса 2008 года. SVB потерпел крах из-за роста учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.Помимо этого, 12 марта стало известно о закрытии властями крупного нью-йоркского Signature Bank – такое решение было принято ввиду системных рисков. 8 марта в США закрылся крипто-ориентированный банк Silvergate.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

калифорния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден