https://sputnik-georgia.ru/20230313/tramp-predrek-ssha-novuyu-velikuyu-depressiyu-275744475.html
Трамп предрек США новую Великую депрессию
Трамп предрек США новую Великую депрессию
Из-за политики Байдена США скоро столкнутся с новой Великой депрессией, заявил экс-президент 13.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-13T16:51+0400
2023-03-13T16:51+0400
2023-03-13T16:37+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Бывший американский президент Дональд Трамп предрек США новую Великую депрессию по вине нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.В подтверждение своих неутешительных прогнозов он указал на то, что в США "уже начинают разваливаться" банки.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим банкротством банка в Соединенных Штатах Америки после финансового кризиса 2008 года. SVB потерпел крах из-за роста учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.Помимо этого, 12 марта стало известно о закрытии властями крупного нью-йоркского Signature Bank – такое решение было принято ввиду системных рисков. 8 марта в США закрылся крипто-ориентированный банк Silvergate.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден
в мире, политика, новости, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден
Трамп предрек США новую Великую депрессию
Из-за политики Байдена США скоро столкнутся с новой Великой депрессией, заявил экс-президент
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Бывший американский президент Дональд Трамп предрек США новую Великую депрессию по вине нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.
В подтверждение своих неутешительных прогнозов он указал на то, что в США "уже начинают разваливаться" банки.
"Учитывая то, что происходит с нашей экономикой, и предложения по самому резкому и глупому увеличению налогов в истории США… Джо Байден провалится так же, как и бывший президент Герберт Гувер (президент в 1929-1933 гг. – Sputnik)… У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее и хуже, чем в 1929 году", – написал Трамп в соцсетях в понедельник.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли банк Silicon Valley Bank. Это стало крупнейшим банкротством банка в Соединенных Штатах Америки после финансового кризиса 2008 года. SVB потерпел крах из-за роста учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что повлекло обесценение активов на балансах многих финансовых институтов.
Помимо этого, 12 марта стало известно о закрытии властями крупного нью-йоркского Signature Bank – такое решение было принято ввиду системных рисков. 8 марта в США закрылся крипто-ориентированный банк Silvergate.